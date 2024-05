SERVIÇO PET

Castramóvel atende gratuitamente animais da região de Cajazeiras

O Castramóvel, unidade itinerante de cirurgia de esterilização para cães e gatos, segue atendendo o bairro de Cajazeiras, em Salvador. O serviço está instalado no estacionamento da Unidade de Saúde da Família (USF), localizada em Cajazeiras V, na Rua D, quadra D, setor 2. O serviço oferece aos tutores da região a oportunidade de levar seus animais para realizar o procedimento de forma gratuita.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, a partir das 8h, por ordem de chegada, com vagas limitadas e o agendamento deve ser realizado presencialmente. Nas segundas, quartas e sextas-feiras a castração é exclusiva para os felinos, já nas terças e quintas-feiras o local recebe os cães.

O responsável pelo animal deverá portar o RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência em Salvador, além do cartão de vacina antirrábica do animal atualizado em até um ano. O animal só poderá realizar o procedimento caso esteja de 10 a 12 horas de jejum, incluindo água.

Quem também passou pela cirurgia foi Bela, uma cadela mestiça de apenas um ano. Apesar da preocupação, a dona de casa Joanice Santos revelou ter se sentido mais segura quando chegou ao local. “Eu estava muito nervosa, pois não sabia como ia ser com Belinha, mas cheguei aqui e a equipe foi muito acolhedora. Eles me explicaram todo o procedimento e a segurança que vai trazer para a minha cadela. Agora estou mais tranquila, pois sei que é a melhor opção para ela”, disse a tutora.

Unidade no Jardim Botânico

Uma outra unidade do Castramóvel segue no Jardim Botânico, na Avenida São Rafael, no bairro de São Marcos. O atendimento nos locais acontece de segunda a sexta-feira, a partir das 8h, por ordem de chegada.