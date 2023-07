Castramóvel inicia atendimento no Jardim Botânico a partir de segunda (10)

A partir da próxima segunda-feira (10), a unidade do Castramóvel inicia os atendimentos no estacionamento no Jardim Botânico, localizado na Avenida São Rafael, s/n, em São Marcos. A ação, totalmente gratuita, é realizada pela Diretoria de Bem-Estar e Promoção Animal (Dipa), vinculada à Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis), e permanece no local até 6 de setembro.



Uma outra unidade do Castramóvel segue recebendo os animais no Estacionamento do Shopping da Bahia, e a previsão é que permaneça no local até o dia 1º de setembro. De janeiro a 30 de junho deste ano, 10.095 cães e gatos foram castrados de forma prática e gratuita pelo Castramóvel, que funciona de segunda a sexta, a partir das 9h, por ordem de chegada.