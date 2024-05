CUIDADOS COM O PET

Castramóvel oferece serviço de castração gratuita em Cajazeiras X

Unidade itinerante estará no bairro a partir desta segunda-feira (6)

O Castramóvel, unidade itinerante de cirurgia de esterilização para cães e gatos, desembarca no estacionamento da Unidade de Saúde da Família (USF) Cajazeiras X, a partir desta segunda-feira (6). Será uma oportunidade para que tutores da região levem seus animais para realizar o procedimento de forma gratuita.

Uma outra unidade do Castramóvel segue no Jardim Botânico, na Avenida São Rafael, no bairro de São Marcos. O atendimento nos locais acontece de segunda a sexta-feira, a partir das 8h, por ordem de chegada.