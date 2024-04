SALVADOR

Hospital Veterinário Municipal completa um mês com mais de 2 mil atendimentos realizados

Unidade hospitalar tem estrutura completa para atender cães e gatos em serviços de média e alta complexidade



Victor Lahiri

Publicado em 27 de abril de 2024 às 06:00

A unidade foi equipada com mais de 70 leitos para acolher pets de tutores independentes ou de ONGs Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Glauciane dos Santos é moradora do bairro de Nova Brasília há oito anos. Há quatro, conta com a companhia da cadelinha Bolinha, de raça indefinida. Recentemente, a tutora percebeu que, após o cio, a pet apresentou o vazamento de um líquido na região vaginal. “Comentei com uma vizinha que também tem cachorros e ela falou que poderia ser uma infecção uterina. Fiquei desesperada, levei em uma clínica e, na consulta, a veterinária informou havia uma grande probabilidade de ser piometra (infecção do útero)”, comenta.

Segundo Glauciane, o custo com exames e a cirurgia para tratar a doença na clínica particular ficaria em torno de R$ 3 mil. Sem recursos para investir no tratamento, a tutora buscou o Hospital Veterinário Municipal, inaugurado pela prefeitura há poucas semanas, em Canabrava. “Cheguei com ela logo cedo e consegui uma ficha de atendimento. Fizemos a triagem, exames e já temos data marcada para a cirurgia”, explica. “Ainda não estou tranquila, mas já fiquei bem aliviada pois sei que o problema agora vai ter solução. Só tenho a agradecer a todos os profissionais, pois se não tivéssemos esse serviço gratuito, eu não teria como pagar pelo particular”, afirma.

Equipamento inédito na capital baiana, o Hospital Veterinário Municipal foi entregue no dia 25 de março pelo Prefeito Bruno Reis, com infraestrutura completa para receber cães e gatos domésticos em situações de média e alta complexidade. Localizado na Rua Artêmio Castro Valente, em Canabrava, próximo ao Estádio Manoel Barradas, a unidade hospitalar funciona 24h por dia e o atendimento eletivo acontece de segunda à sexta, das 8h às 17h, além dos sábados das 8h às 12h.

Equipamento inédito na capital baiana, o Hospital Veterinário Municipal foi entregue no dia 25 de março Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Integrado à Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (SECIS), o hospital tem dois andares e ocupa uma área de 1,4 mil metros quadrados. Para a construção do equipamento foram investidos R$14 milhões. Porém, para seu pleno funcionamento, a prefeitura vai aportar quase R$1 milhão por mês.

A unidade foi equipada com mais de 70 leitos para acolher pets de tutores independentes ou de ONGs e oferece atendimento de médico veterinário clínico e serviço de hospital-dia, o que permite, por exemplo, internamentos para tratar casos graves, inclusive com ala de isolamento para infecciosos. A emergência funciona de forma ininterrupta com equipes de saúde e cirurgião de prontidão.

Além da clínica médica, o HPVet disponibiliza acesso gratuito da população a diversas especialidades, como ortopedia, oftalmologia e trato reprodutivo dos bichos; bem como exames de média e alta complexidade, a exemplo de Raio X, exames de imagem, ultrassom, hemograma, entre outros. O local também tem posto de vacina antirrábica e oferece teleconsulta entre um médico veterinário e o tutor.

Procedimentos

Em apenas um mês de funcionamento, a unidade realizou mais de 2 mil acolhimentos de animais. Entre os procedimentos mais procurados estão as cirurgias ortopédicas, tratamento de infecções urinárias e tumores. De acordo com a diretora de Proteção e Bem-estar Animal da SECIS, Michelle Holanda, os 30 dias iniciais foram marcados por uma dinâmica intensa.

Em apenas um mês de funcionamento, a unidade realizou mais 2 mil acolhimentos de animais Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

“Nesse período inicial, estamos vivendo o atendimento de uma demanda reprimida, pois a cidade não tinha nenhuma estrutura pública do tipo, principalmente na resposta a casos de urgência e emergência”, comenta. “Tivemos situações de animais que estavam acidentados há quase dois meses, mas os tutores, por não terem condição financeira para custear o tratamento em clínicas particulares, precisaram aguardar a chegada do hospital”, explica.

"Procuramos conversar diariamente com os profissionais que atuam aqui no hospital para prestarmos o melhor atendimento, já que as pessoas que procuram os serviços estão depositando em nós a expectativa de salvar seu animal" Michelle Holanda, diretora de Proteção e Bem-estar Animal da SECIS