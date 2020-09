Cresce uso de robôs de Inteligência Artificial em seleção de funcionários; veja vagas

A oferta de trabalho mudou desde os decretos de quarentena. Segundo a plataforma de recrutamento Tage, em junho houve 14% de crescimento em relação a maio, enquanto julho houve uma pequena queda em relação ao mês anterior, cerca de 22%. Ainda assim, superior em relação aos meses de março e abril. Foi observado um aumento entre maio e junho, de 73%, bem como estabilização entre junho e julho, com crescimento de 5%. Nessa ampliação de possibilidades de encontrar vagas no mercado de trabalho, muitas empresas estão usando os recursos da Inteligência Artificial (IA) para garantir seleções mais assertivas e rápidas para reforçarem os seus quadros profissionais.

A diretora de operações da LHH Nordeste, Mariângela Schoenacker lembra que há diversas aplicações possíveis da inteligência artificial no recrutamento e seleção para tornar mais fácil e estratégica a rotina dos recrutadores. “A proposta de valor das diversas plataformas é transformar o processo de seleção mais ágil, assertivo e humano. O objetivo é acabar com a triagem manual, que é demorada e menos assertiva”, esclarece.

A especialista lembra que a IA pode ser usada para avaliar os comportamentos e as competências dos candidatos em situações reais, ajudando a encontrar os candidatos, permitindo o cruzamento de informações de perfis captados dos colaboradores da organização, a fim de criar um modelo de candidato ideal.

“Hoje, diversas plataformas estão sendo contratadas pelas empresas para realizar este processo de macht de candidatos com o perfil ideal da empresa, Gupy, Kenoby, Recrut.ai, Revelo, entre outros. Temos grandes, médias e pequenas empresas usando este tipo de plataforma, seja para projetos específicos de recrutamento ou todos só processos da empresa “, pontua, lembrando que as modalidades de contratação deste tipo de plataforma são diversas e customizadas a realidade da empresa.

Mariângela Shoenacker ressalta que modalidades de contratação por meio da IA são diversas e customizadas à realidade da empresa (foto: Américo Nunes)

Objetividade

A diretora de RH da empresa Sercom Ana Dávalos salienta que além de cruzar os dados demográficos, cursos, experiências, a inteligência artificial ajuda a entender, logo nas primeiras etapas e dinâmicas do processo, se o candidato tem o perfil mais voltado para venda, para SAC ou até cargo de liderança, e se faz match com nossos indicadores de performance. “Se o perfil não se encaixar de primeira, mas for bem avaliado, ele seguirá para um banco de talentos e poderá ser convocado quando a vaga adequada surgir", esclarece. Dávalos diz ainda que a ferramenta utilizada mais que dobrou a aderência dos perfis contratados à cultura e valores da companhia.

“Antes, de cada 10 candidatos, 3 apresentavam boa aderência. Agora, 7 em cada 10 candidatos apresentam perfis que atingem a nota de corte ou score estabelecido”, completa Jeanine dos Santos, gerente de recrutamento e seleção da Sercom, que treina também novas habilidades nos recrutadores que irão, em uma segunda etapa, entrevistar os candidatos em sala virtual. "As vagas são para diversos setores da economia. Para atendimento na área da saúde, para citar um exemplo, contratamos estudantes do 3ª ano de farmácia, e buscamos, além de conhecimento técnico, pistas sutis de comportamento empático e não invasivo, requisitos necessários para lidar com situações que envolvem uso de medicamentos por exemplo", diz.

Mariângela Schoenacker completa afirmando que esse tipo de tecnologia permite um controle completo do processo seletivo, e uma melhor experiência ao candidato do processo, pois eles vão sendo notificados sobre desempenho em cada etapa. “Alguns testes que eram realizados de maneira presencial passam a ser feito online pelo candidato, dando mais agilidade e facilitando a triagem daqueles que serão entrevistados para o perfil de vaga”, pontua, destacando que, normalmente, as plataformas ranqueiam os candidatos com melhor desempenho de acordo com a aderência ao perfil da vaga, reduzindo o tempo de gestão do processo e tomada de decisão do recrutador. “Além disso tem respostas padrões a serem dados aos candidatos de acordo com o seu desempenho no processo, nas diferentes etapas, o que faz com o que o candidato se sinta mais cuidado por não ter que esperar só o fim do processo para ter uma resposta”, completa.

Usos variados

O uso da tecnologia não se resume ao momento da contratação. Com as mudanças sistêmicas para permitir o trabalho dos operadores em casa, a plataforma de gerenciamento remoto está se mostrando bastante eficiente. "Em maio, o desempenho de qualidade do atendimento no regime home office foi 6,5 maior do que na operação física e, em junho, o mesmo índice no home office foi 3,2 maior do que no presencial.

Na Sercom, somente em junho, 500 pessoas foram contratadas. Em média, são abertas 300 vagas mensais, destinadas para cargos de operador de telemarketing, analista de relacionamento, gestores e supervisores. Para participar, não há critérios como idade ou cursos específicos. O candidato deve ter o ensino médio completo e realizar todas as etapas de seleção online, iniciando com o cadastro e provas no site.

"Estamos contratando pessoas de regiões mais diversas, descentralizando a renda no país, abrindo novas perspectivas em relação a competências e diversidade, como oportunidades aos PCDs", informa John Anthony von Christian, vice-presidente da Sercom.



A companhia está com 15 vagas abertas para PCDs. O processo seletivo é o mesmo para todos os candidatos. E, com a possibilidade de atuação em home office, aumentam as oportunidades para todos exercerem seu potencial mais produtivo, destacando as capacidades individuais e não as limitações físicas.



Vagas abertas

A Sercom, por exemplo, está divulgando 300 vagas para analistas de relacionamento, operadores de telemarketing, gestores e supervisores, muitas para regime home office, o possibilita a contratação de pessoas de qualquer parte do País. Também há vagas para PCD.



Já a CCR Metrô Bahia está com seleção aberta para 22 vagas de Agente de Atendimento e Segurança. O cargo exige ensino médio completo e bom condicionamento físico. O Agente de Atendimento e Segurança recebe capacitação interna oferecida pela empresa e somente após a sua formação passa a atuar nas estações de metrô e terminais de ônibus prestando atendimento ao cliente e prezando pela segurança de usuários, colaboradores e do patrimônio. Os interessados devem efetuar as inscrições no site www.ccrmetrobahia.com.br, até o dia 19 de setembro. O salário é compatível com o mercado e os colaboradores também terão direito a outros benefícios. Informações adicionais são disponibilizadas na plataforma.

Como efetuar o cadastro:

1. Acesse o site: www.ccrmetrobahia.com.br;

2. Clique na aba ‘Contato’;

3. Depois, na área ‘Trabalhe Conosco’;

4. Você será redirecionado para a plataforma de seleção Kenoby;

5. Faça o cadastro e se candidate à vaga escolhida.