Crianças recebem uniforme e sapatos 'gigantes' em escolas no interior do Ceará

Estudantes de escolas públicas de Juazeiro do Norte, na região do Cariri do Ceará, receberam novos uniformes recentemente, mas as peças vieram com tamanhos bem maiores do que os usados por eles. Familiares das crianças denunciaram o ocorrido, alegando que também não foi entregue o material escolar.

Ao g1, a secretaria de Educação de Juazeiro do Norte afirmou que a situação é considerada pontual, e que as famílias provavelmente não conferiram o tamanho da farda ainda na escola.

"Nós consideramos que essa situação foi pontual. Uma vez que nós fizemos a entrega de aproximadamente 34 mil fardas que é o quantitativo de alunos matriculados na nossa rede. Acreditamos é que na hora da entrega a família pode não ter feito essa conferência em loco, ou seja, na escola quando foi pegar o material. Mas, isso acontece", afirmou a secretária Pergentina Parente Jardim Catunda.

A gestão assegurou que a família que quiser realizar a troca é só comparecer na escola e conversar com a diretoria e pegar o fardamento correto.