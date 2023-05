De olho no Inter, Bahia tem dia de técnico, tático e jogo-treino

O Bahia deu continuidade à preparação para a partida contra o Internacional, pela 8ª rodada do Brasileirão. Na manhã desta quarta-feira (24), o elenco tricolor fez atividades técnicas e táticas no CT Evaristo de Macedo, além de disputar um jogo-treino contra a equipe sub-20.

O dia começou na academia, onde os jogadores realizaram trabalhos de força e potência sob o comando da equipe de preparação física. Depois, os atletas participaram de um treinamento técnico de manutenção de posse de bola no campo 2, seguido de atividade tática de ataque contra defesa.

Na sequência, o grupo foi dividido. Alguns jogadores seguiram para o campo 1 e fizeram um trabalho tático de construção e criação de jogadas, sob a liderança do auxiliar Nuno Presume.

O restante do elenco seguiu no campo 2 e disputou um jogo-treino contra o sub-20, sob o comando do técnico Rogério Ferreira. A atividade foi vencida pelos profissionais, por 4x1.

Os gols da equipe principal foram marcados por Diego Rosa, Vinícius Mingotti, Arthur Sales e Acevedo, enquanto o sub-20 descontou com Vitinho. No decorrer do jogo-treino, os dois técnicos fizeram alterações nos times.

O zagueiro Marcos Victor segue na transição física, e realizou trabalhos específicos no campo com o fisioterapeuta Thiago Teixeira. O lateral-esquerdo Matheus Bahia e o meia Yago Felipe passaram por tratamento na fisioterapia.

O próximo treino do Bahia será realizado nesta quinta-feira (25), também pela manhã, na Cidade Tricolor. O jogo contra o Internacional está marcado para o domingo (28), às 16h, no Beira-Rio. O tricolor é o 13º colocado da Série A, com sete pontos. O Colorado tem a mesma pontuação, mas está em 15º por ter saldo de gols inferior.