Detento é identificado como envolvido em golpes do Pix na Bahia

A Polícia Civil identificou uma quadrilha que aplicava golpes do pix no interior da Bahia. Uma das pessoas é detenta do sistema prisional, e outras quatro já tiveram as prisões solicitadas à Justiça.

A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Jequié investiga dezenas de crimes de estelionato e furto mediante fraude. De acordo com as vítimas, elas anunciavam produtos em um site de vendas e nas redes sociais.

O golpista entrava em contato, articulava a compra e no momento da entrega, realizada mediante pagamento, ele apresentava um comprovante falso da transferência bancária. Oitivas e diligências foram realizadas para identificar os envolvidos no golpe.