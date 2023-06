Dez lugares com menus especiais para celebrar o Dia dos Namorados

O Dia Namorados, comemorado no dia 12 de junho, este ano vai cair numa segunda-feira. Mas para quem pensa em celebrar a data com um café da manhã, almoço ou jantar, opção não vai faltar. Especialmente para os casais que planejam festejar em clima romântico nos restaurantes da cidade. Para não perder este público que costuma lotar as casas nesta comemoração, muitos deles abrirão excepcionalmente na segunda-feira apresentando menus especiais ou oferecendo promoções.

Sobremesa do menu do Silva, no Rio Vermelho

É o caso do recém-inaugurado Silva, no Rio Vermelho. A casa, em frente ao mar da Praia da Paciência, pilotado pelo chef Ricardo Silva, está com um menu completo que inclui duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas valendo R$200,00 por pessoa. Para quem optar pelo serviço com harmonização o custo sobe para R$ 380,00 por pessoa.

Ossobuco no cardápio do Dia dos Namorados do Pasta em Casa

Outra casa que acabou de nascer no Horto Florestal, a Casa Chálabi, comandada pela chef Laís Taraia e que integra o portfólio do Grupo Pasta em casa do casal Celso Vieira e Valeska Chálabi, tem opção para o serviço presencial, no shopping H. Mall, ou delivery com menu completo para duas pessoas saindo por R$ 300,00.

Bife de tavalozza com risoto ao pomodoro e basílico da Macelleria Quitéria

Os restaurantes tradicionais também entraram na festa com menus especiais e mimos para os apaixonados. A seguir, listamos 10 lugares bacanas com as opções de menu e preço para ajuda-los a escolher onde levar seu amor. Confira:



Almacen Pepe - @almacenpepe

Menu completo: Entrada as Bruschettas de presunto cru com camarões, maçã verde assada e molho hollandaise. Prato principal: Fondue de Moqueca de frutos do mar, e como Sobremesa, o Brie em crosta com Sopa Fria de morangos, frutas secas e oleaginosas.

Av. Santa Luzia, 985 - Horto Florestal

Valor: R$ 149 por pessoa

Reservas: (71) 98173-6847



Macelleria Quitéria - @macelleria.quiteria

Dois menus a escolha: Tartar de tomate com mozzarella di bufala e pesto ou Bruschetta tre funghi trufada com pão artesanal de entrada. Pratos principais: Camarão com fettuccine, creme de limão e farofinha de castanha ou Gnocchi com ragu de costela ou Bombom de alcatra com roti e risoto tre funghi. Opções de sobremesas: Eclair com doce de leite e caramelo ou Pavlova com calda de frutas vermelhas.

Bahia Marina

Valor: R$ 179 por pessoa

Reservas (71) 99201 7267



Vinking Wine Concept - @vinking_wine

Menu em 8 etapas assinado pela chef Karine Poggio e sobremesas da confeiteira Cecília Moura, da Le Lapin.Avenida Paulo VI, 1609, Pituba

Valor: R$ 250 por pessoa sem harmonização e R$ 320 por pessoa (harmonizado) com rótulos da Susana Balbo Wines.

Reservas: 71 98473 2060

Casa Chálabi - @casachalabi

Menu especial para dois criado pela chef Laís Taraia inclui crudo de frutas frescas, tabule, purê de grão de bico, cordeiro desfiado, moussaka de cogumelos, varenkye (ravióli judaico). Tudo acompanhado de pão pita, azeitona em conserva e trufa de sobremesa.

Rua Waldemar Falcão, 323, Shopping H. Mall, Horto Florestal

Valor por casal: R$ 300,00

Reservas: 71 3037 3272

Silva - @silva_cozinha

Menu com duas entradas (camarão e cogumelo na brasa), dois pratos principais (camarão, lula, polvo com arroz basmati de coco e peito de pato com batata fondant), duas sobremesas: bolo de chocolate e tangerina na brasa

Valor: R$ 200,00 por pessoa sem harmonização e R$ 380,00 com

Rua da Paciência, 295, Rio Vermelho

Reservas: 71 3052 6010

Chez bernard - @chezbernard

Menu em cinco etapas criado pelo chef Laurent Rezette que inclui bombom de salmão flambado, lagosta gratinada, tortinha de galinha, medalhão de filé e mousse de morango.

Rua Gamboa de Cima, 11, Centro.

Valor: R$ 350,00 por pessoa

Reservas: 71 3328 1566



Fasano Salvador - @fasano

Terá música ao vivo e um menu exclusivo elaborado pelo chef Bahia Brito que será servido em três tempos, tendo como opções de antepasto o Atum com Stracciatella, Limão Siciliano e Figos Caramelizados ou Vieiras ao Molho de Champagne. Para o prato principal, as opções são Risoto de Lagosta com Alcachofras ou Anco ao Molho de Cogumelos Porcini com Mousseline de Batatas, enquanto as sobremesas à escolha são Selezione di Dolci Fasano (Millefoglie, Tiramisù, Tortino De Framboesa e Bonet). incluso bebidas não alcoólicas. Cada pessoa receberá uma taça de Perrier Jouet na chegada.

Praça Castro Alves, nº 5, Centro

Valor por casal: R$ 700,00 +13%

Reservas: 71 99611-9850



Manga – @mangarestaurante

Os chefs Dante e Katrin Bassi abrirão a casa excepcionalmente nesta segunda-feira com um menu degustação especial de 10 etapas. Entre os pratos estão o Tartar de lagosta com cebola jovem e chips de lagosta e os Macarons com sorvete e ganache de chocolate branco, goiaba e framboesa.

Rua Professora Almerinda Dultra, 40 – Rio Vermelho

Valor: R$350 por pessoa sem harmonização e R$550 por pessoa com.

Reservas: (71) 99143-1310

Carvão - @restaurantecarvao

O menu do Dia dos Namorados começa com um mimo de boas vindas: canelone com coalhada e parma, para abrir caminho paras as entradas a escolher: tartelette de camarão ou tagliata de shoulder com pupunha. Para os pratos principais as opções são um robalo grelhado com carpacccio de camarão ou uma picanha de cordeiro. Já como sobremesa tem torta de frutas vermelhas ou maça do amor.

Rua Professor Sabino Silva, nº 5, Chame-Chame

Valor por pessoa: R$ 229,00 sem harmonização e R$ 329,00 com.

Reservas 71 99632 8682

Pasta em Casa - @pastaemcasa

O chef Celso Vieira criou um menu especial com duas opções de entradas, pratos principais e sobremesas para as noites dos dias 11 e 12 de junho nas unidades do Rio Vermelho e Alphaville. São duas sugestões de entradas: Tartar de Salmão e Mini Burratas Coradas. Entre os pratos principais: Tortelli de Brie e Pera com Amêndoas Tostadas e Ossobuco, Gremolatta e Risoto à Milanesa. Como sobremesas as opções são Torta de Chocolate com Chantilly de Tangerina e Cheesecake de Doce de leite.

Avenida Alphaville, 522 . Edf. Alpha Fitness Business

Rua Profª Almerinda Dultra, 67, Rio Vermelho

Valor: R$ 360,00 o casal com mimo de boas-vindas.

Reservas: 71 3016 2575 / 3334 7232