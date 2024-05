ENTRE IMÓVEIS E DÍVIDAS

Belo e Gracyanne vão entrar em batalha pelo divórcio; entenda quem tem mais dinheiro

Apesar da turbulência na vida pessoal, ambos estão vivendo boa fase profissionalmente

Publicado em 16 de maio de 2024 às 16:59

Belo e Gracyanne estavam juntos há 16 anos Crédito: Reprodução

Um dos casais mais famosos e populares do Brasil, Belo e Gracyanne Barbosa já estão separados há mais de oito meses e, agora, os dois se preparam para entrar na batalha judicial do divórcio que envolve divisão de bens e dívidas. Porém, entre pendências financeiras e imóveis adquiridos, paira a dúvida: Quem tem mais dinheiro?

A discussão entrou em pauta durante a edição desta quarta-feira (15) do programa Fofocalizando. Apesar da turbulência na vida pessoal, profissionalmente ambos estão vivendo boa fase.

O pagodeiro vive o auge de sua carreira, em turnê com Soweto e esgotando ingressos em todo o país com sua turnê “Belo in Concert ". Segundo o jornalista Léo Dias, o cachê de Belo é o maior dentre os nomes do pagode, cerca de R$ 700 mil. Do outro lado da antiga relação, o jornal O Globo revelou que Gracyanne está cobrando R$ 20 mil por publicidade em suas redes sociais.

A antiga residência do casal ficou com Gracyanne, com quem é casado no regime de comunhão de bens. Porém, após a separação ir à público, Belo adquiriu uma mansão de R$ 10 milhões no bairro do Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O que será dividido

Apesar dos imóveis, nenhum bem da dupla está registrado no nome deles. Então, os bens serão divididos entre os dois, assim como as dívidas, que superam R$ 1 milhão, informou o jornal Extra. Ainda de acordo com Léo Dias, o casal nunca chegou a sequer quitar o pagamento de um carro.

No caso de Gracyanne, pesa uma pendência bancária de R$ 1.500 com o Banco do Brasil e, principalmente, um processo trabalhista onde ela foi condenada a pagar mais de R$ 210 mil em ações judiciais.

O caso de Belo é mais complexo, pois ele tem cinco dívidas com o banco Santander, acumuladas entre 2021 e 2003. Elas totalizam mais de R$ 800 mil. Só de ações judiciais são mais de R$ 700 mil.

A irresponsabilidade financeira é um tema recorrente na vida do pagodeiro, já que dívidas o perseguiram desde relacionamentos antigos. Pivô da separação do cantor Belo com Viviane Araújo, a ex-modelo Luciana Picorelli relembrou que foi despejada várias vezes de um apartamento pago por Belo na Barra da Tijuca, pela falta de organização financeira do cantor.

"Na época, o Belo não tinha uma educação financeira muito boa. Eu fui despejada várias vezes. Fiquei numa situação ruim, sem saber o que fazer e sem poder voltar pra casa. Então, eu sofri muito também (...) Ele gastava muito, ganhava R$ 100 e gastava R$ 500", contou em um vídeo publicado em seu Facebook.

Dívida com Denilson

Belo resistiu por 22 anos, mesmo com ordens de bloqueio e penhora dos bens. O último capítulo se deu quando o Denilson pediu à Justiça que bloqueasse o cachê e a premiação do cantor na Dança dos Famosos.

A briga começou no ano de 2000, quando o ex-jogador gerenciava a banda de pagode Soweto e Belo deixou o grupo para seguir carreira solo. Em 2004, o ex-Soweto foi condenado a pagar uma indenização a Denilson por quebra de contrato. Mesmo com diversas ordens de bloqueio e penhora dos bens, o cantor não cumpriu com a decisão judicial. A quantia chegou aos R$ 7 milhões com as correções.

Foi apenas em agosto de 2023 que a briga na Justiça chegou ao fim. Em vídeo publicado nas redes sociais, Denilson revelou que, finalmente, entrou em acordo com o cantor Belo sobre a dívida.

"Depois de muitos anos sem falar com o Belo, nos falamos por telefone. Vale ressaltar que foi uma conversa muito tranquila, muito amigável. O Belo se prontificou a resolver a situação, de acordo com o que ele podia fazer. Obviamente abri mão, dentro de todas as possibilidades que poderiam acontecer, chegamos num acordo e damos por encerrado uma história que já durava praticamente 20 anos", disse.

O jogador não informou quanto recebeu no acordo.