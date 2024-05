Ex de Belo revela momentos difíceis ao lado do cantor: 'Fui despejada várias vezes'

Pivô da separação do cantor Belo com Viviane Araújo, a ex-modelo Luciana Picorelli se pronunciou sobre o seu antigo relacionamento com o pagodeiro. Ela relembrou que foi despejada várias vezes de um apartamento pago por Belo na Barra da Tijuca, pela falta de organização financeira do cantor. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.