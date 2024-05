RECOMEÇO

Belo e novo affair foram vistos juntos no navio Numanice 2024, diz jornal

O cantor Belo, está com a vida amorosa mais do que agitada nos últimos tempos. Após separação da modleo Gracyanne Brbosa, rumores estão a todo vapor afirmando que o pagodeiro tem um novo affair. Há quem diga, inclusive, que o romance de novo não tem nada: Belo já estaria com outra amada antes mesmo de se separar de Gracyanne.