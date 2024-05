CRIADORA DE CONTEÚDOS

Após divórcio, Gracyanne revela que abrirá um perfil no Onlyfans: "Belo não deixava"

"Tem muita coisa lá que não é só nudez, e eu curto. Coisas que não posso postar no Instagram. Tipo poses mais ousadas no pole dance. Tenho um público dos EUA que pede muito. 30% do meu público é americano. Pedem muitas fotos de treino, de pole, mais fotos. Pedem fotos do meu bumbum, até dos meus pés", contou Gracyanne.