O AMOR TUDO SUPERA

Belo dá indício de reconciliação com Gracyanne: "Ainda existe esperança"

O cantor e compositor Belo participou neste domingo (28), do programa "Domingão com Huck" e comentou a repercussão da separação com a musa fitness Gracyanne Barbosa, mesmo sem mencionar o nome da modelo. Ele deixou no ar a possibilidade de uma reconciliação. O casal anunciou a separação depois da mulher ter um caso com o personal trainer.

Luciano Huck entrou no assunto, que foi debate entre muitos usuários das redes sociais nas últimas semanas, após fazer uma surpresa para duas fãs do cantor. O pagodeiro se disfarçou no quadro “Missão Domingão”, para surpreender as fãs Camila e Elaine, moradoras do bairro da Mooca, em São Paulo. Belo se disfarçou de frentista, porteiro, motorista e aluno do curso durante o quadro.