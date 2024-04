VEM PEDRADA AÍ

Após divórcio, Belo anuncia música e declara: "Não sei se tô preparado"

Em meio às polêmicas envolvendo a separação da musa fitness Gracyanne Barbosa, o cantor Belo, de 50 anos, anunciou uma nova música. No Instagram, o cantor escreveu uma legenda enigmática: “A música sempre vai ser a forma que eu vou falar com o mundo… só não sei se tô preparado”, disse o cantor, nesta terça-feira (30).

“Nunca te vi batendo boca com ninguém na internet. Você sempre respondeu tudo com música. Você não é um cara de ficar por aí falando muito sobre você. Você é reservado. Então, a forma como você se coloca para o mundo é através da vida das tuas músicas. Então, eu quero que você encare ‘Eu mudo’ como uma carta aberta mesmo”, disse a pessoa com quem Belo conversava no vídeo.