INTRIGA DA OPOSIÇÃO

Gracyanne dá unfollow e bloqueia Belo nas redes sociais

A novela do relacionamento entre Belo e Gracyanne Barosa parece estar chegando ao fim. Depois da participação do cantor no programa Domingão com Huck, Gracyanne deixou de seguir o ex-marido nas redes sociais. “Parei de seguir o Belo e o bloqueei. Não volto pra casa”, afirmou ao jornalista Leo Dias.