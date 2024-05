LENHA NA FOGUEIRA

Belo presenteia amante com carro zero, aponta jornalista

Leo Dias afirma que amigos próximos do cantor teriam apontado o romance de Belo com uma modelo e empresária enquanto ele estava casado

Da Redação

Publicado em 6 de maio de 2024 às 15:53

Depois de toda a treta com a suposta traição da modelo Gracyanne Barbosa, o jornalista Leo Dias revelou que o cantor Belo também teria uma amante fora de casa, enquanto ainda estava casado com Gracyanne. O pagodeiro teria ainda presenteado a amada com um carro zero.

O jornalista afirma que amigos próximos do cantor teriam apontado o romance de Belo com uma modelo e empresária. A relação dos dois seria tão íntima, a ponto do cantor presentar a amada com um carro.

Conforme relatado para Leo Dias, os "pombinhos" costumam se encontrar em um condimínio no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onder são vistos juntos constantemente.