Efeito Coronavírus: Complexo TCA suspende programação e venda de ingressos

A Sala Principal, Concha Acústica, Sala do Coro e demais espaços do Teatro Castro Alves (TCA) estão com atividades e eventos suspensos, até segunda ordem. A decisão é em cumprimento às medidas para enfrentamento do Covid-19 (Coronavírus) previstas no Decreto 19.529/2020 do Governo do Estado da Bahia e no Decreto 32.248/2020 da Prefeitura Municipal de Salvador.

Com isso, as vendas de ingressos para todos os eventos agendados estão interrompidas. Em nota, o TCA afirmou que “as tratativas para reagendamentos dos espetáculos estão em processo, porém não há possibilidade de confirmar por ora as novas datas".

Aqueles que já adquiriram ingressos podem mantê-los para uso futuro, mas se o consumidor quiser ressarcimento dos valores investidos, é essencial que o pedido seja realizado pelo titular da compra, seguindo os passos abaixo, conforme indicado pelo TCA:

Para as compras realizadas via site, aplicativo e Contact Center da Ingresso Rápido utilizando cartão de crédito, será necessário requerer o cancelamento por meio do e-mail sac@ingressorapido.com.br. O valor será estornado através do cartão de crédito utilizado.

Para as compras realizadas nos pontos físicos de vendas oficiais da Ingresso Rápido utilizando cartão de débito, será necessário retornar ao local onde foi realizada a compra com o(s) ingresso(s), o cartão de débito e documento de identificação em mãos para requerer o ressarcimento. O valor será estornado diretamente na conta vinculada ao cartão utilizado.

Para as compras realizadas nos pontos físicos de vendas oficiais da Ingresso Rápido utilizando cartão de crédito, será necessário retornar ao local onde foi realizada a compra com o(s) ingresso(s), o cartão de crédito e documento de identificação em mãos para requerer o ressarcimento. O valor será estornado através do cartão de crédito utilizado.

Para as compras realizadas nos pontos físicos de vendas oficiais da Ingresso Rápido utilizando dinheiro, será necessário retornar ao local onde foi realizada a compra com o(s) ingresso(s) e documento de identificação em mãos, e indicar uma conta corrente válida para depósito do estorno.