Em evento com Ronaldo, Fifa anuncia logo da Copa do Mundo de 2026

Em evento que contou com a presença de Ronaldo, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, anunciou o logo da Copa do Mundo de 2026, a ser disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. O dirigente também lançou uma campanha em favor da diversidade no futebol no evento realizado na cidade de Los Angeles.

O logo traz a imagem do troféu da Copa do Mundo sobre os números 26, em letra grande, ao fundo, em referência ao ano do próximo Mundial. De acordo com a Fifa, é a primeira vez que o troféu faz parte do logo de uma competição. "A imagem do troféu permite a personalização para refletir a singularidade de cada anfitrião, ao mesmo tempo em que constrói uma estrutura de marca identificável para os próximos anos", registrou a Fifa, em comunicado.

No total, 16 cidades vão receber jogos do Mundial, daqui a três anos. E cada sede terá um logo próprio. A ideia faz parte da campanha da diversidade que a Fifa lançou na noite desta quarta-feira. "A campanha empodera pessoas, lugares e comunidades para exercerem um papel integral no lançamento da marca da Copa. A campanha captura retratos de rostos e lugares para mostrar quão únicas são as histórias da Copa."

A Copa de 2026 será única também em termos de estrutura. Será a primeira com a participação de 48 seleções, disputada em três países ao mesmo tempo, outra exceção na história dos Mundiais. O formato, assim, também terá que sofrer uma alteração, com o acréscimo de uma nova fase, de mata-mata, antes do início das oitavas de final.

"É um momento quando três países e um continente inteiro dizem, coletivamente: Estamos unidos como um só para dar as boas-vindas ao mundo e entregar a maior, melhor e mais inclusiva Copa do Mundo da história da Fifa", declarou Infantino.

O próximo Mundial voltará a ser disputado no meio do ano, depois da Copa do Catar ser realizada entre novembro e dezembro de 2022 Em 2026, a competição será entre junho e julho, com final marcada para 19 de julho. Ao todo, serão 104 partidas, 80 somente na fase de grupos, que terá 12 chaves - no Catar, foram oito grupos e 32 seleções.