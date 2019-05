Especial Sandy & Júnior garante boa audiência ao Altas Horas

O programa Altas Horas (Globo/TV Bahia) do último sábado (18), que apresentou o Especial Sandy & Júnior, teve 15 pontos de audiência com 32% de share, no Rio de Janeiro, e 16 pontos de audiência com 34% de share, em São Paulo.

Além disso, a atração emplacou cinco termos nos Trending Topics Mundo e 22 nos TT’s Brasil. A #AltasHoras, por exemplo, ficou por 7 horas o TT’s Mundo e 12 horas no TT’s Brasil.

Produzido por Serginho Groisman e sua equipe, o especial fez com que as interações do público com o programa nas redes sociais crescesse em 2000%, em comparação ao sábado anterior. Tudo isso graças aos irmãos e a uma plateia que foi composta somente por fãs da dupla, tanto artistas quanto público em geral.

Sandy & Junior no Altas Horas

(Foto: Fábio Rocha/TV Globo)

Estavam lá para contar alguma história envolvendo os dois, Fernanda Gentil e Maria Gadú, por exemplo. O programa foi tipo uma prévia do que os fãs poderão conferir na série de shows que Sandy & Junior farão pelo Brasil. Em Salvador, o show acontece no dia 13 julho. Já em São Paulo, as apresentações serão em 24 e 25 de agosto, no Allianz Parque, na zona oeste da capital paulista.

Plateia do especial Sandy & Junior no Altas Horas

(Foto: Fábio Rocha/TV Globo)

Como foi

Após um hiato de 12 anos, Sandy e Junior estão juntos novamente nos palcos e celebraram esse reencontro tão esperado - e que movimentou o Brasil - no palco do Altas Horas com um show exclusivo. Na plateia, um time de estrelas que cresceram ao som dos hits da dupla. Nomes como Fernanda Paes Leme, Wagner Santisteban, José Trassi, Antonia Morais, Giovanna Lancellotti, Fernanda Gentil, Thaeme Mariôto, Fernanda Rodrigues, Maria Gadú, Silva, Michel Teló, Thaís Fersoza, Kaká e Carol Dias cantaram sucessos dos irmãos e, claro, se emocionaram com os ídolos.



Os cantores ficaram surpresos com a presença dos amigos famosos, lembraram momentos importantes sobre os 17 anos de carreira e comentaram a decisão de fazer a turnê especial Nossa História.

“Assim como o fim da dupla partiu dos dois, essa celebração também veio de uma vontade em comum”, disse Sandy.

“Meu pai também teve uma certa influência. Ele nos ligou e propôs um projeto com poucos shows. Acabamos tendo as mesmas reações e decidimos que era a hora certa”, completou Junior.

A família dos artistas também marcou presença na atração. Estavam lá os pais, Xororó e Noely, a esposa de Junior, Monica Benini, e o marido de Sandy, Lucas Lima, com os integrantes da Família Lima.

Família Lima no especial Sandy & Junior no Altas Horas

(Foto: Fábio Rocha/TV Globo)

A turma fez subir o "chorômetro" com um lindo dueto de Olha O Que O Amor Me Faz, entre vários outros clássicos do repertório da dupla.

Xororó e Noeli no especial Sandy & Junior no Altas Horas

(Foto: Fábio Rocha/TV Globo)

Maria Gadú, Silva e Michel Teló também dividiram o microfone com a dupla. O sertanejo cantou "Quando Você Passa", música favorita de sua esposa - radiante na plateia durante o número musical:

"Eu não acreditei, foi muito emocionante. Sou superapaixonada por essa música. A Melinda canta essa música. Foi muito mágico! Ela vai pirar", contou a atriz.

Michel Teló e Thaís Fersoza nos bastidores do especial Sandy & Junior

(Foto: Fábio Rocha/TV Globo)

Conhecida por seu bom humor, Fernanda Gentil recordou “loucuras” que fez como fã da dupla. Após a gravação, a apresentadora postou uma foto em que a cantora descansa em seu colo e brincou:

"Bom dia e passe pro lado para ver nosso mais novo quadro aqui em casa!", escreveu ela, brincado que iria emoldurar a calça que usou na ocasião.

Fernanda Gentil compartilhou foto com Sandy no colo

(Foto: Reprodução / Instagram)

Confira as histórias de Giovanna Lancellotti e Fernanda Gentil como fãs de Sandy & Junior:

“Teve uma vez que eu sonhei que sabia o telefone deles. Acordei de madrugada e anotei. E era o mesmo prefixo do meu, pensei logo que eram meus vizinhos e moravam no mesmo condomínio que eu. Aí liguei e falei: ‘O Junior está?’ A pessoa falou: ‘Tá.’ Aí falei: ‘É de Sandy e Junior’!. E desligaram na minha cara”, conta Fernanda Gentil aos risos.

“Eu descobri onde era a fazenda dela em Campinas e fui bater lá. Fiz show, chorei, falaram: ‘A Sandy não está aqui’. E eu: ‘Está sim, eu sei que ela está”, relembra Giovanna.

Giovanna Lancellotti contou que teve uma cadelinha com o mesmo nome de sua cantora preferida: Sandy Leah

(Foto: Duda Freitas/ Gshow)

“Tive uma cachorra chamada Sandy Leah. Uma vez fui no show do John Mayer e encontrei a Sandy e o Junior, e a minha Sandy tinha acabado de morrer. Me empolguei e falei pra Sandy: ‘Sandy, você não sabe, a minha Sandy Leah morreu’. O John Mayer cantando e ela queria ver o show, não tinha nada a ver eu falar aquilo. Sem noção. E ela falou: ‘Ah, que pena’”, diz Giovanna aos risos.

“Uma vez a Ivete Sangalo postou uma foto com ela e eu comentei em letras maiúsculas: ‘Amor da minha vida, paixão da minha vida, respira o meu ar’. A Ivete apagou o meu comentário, ficou com medo, eu também teria”, lembra Fernanda Gentil.

“Em um show no Maracanã, joguei uma carta no palco. No dia seguinte eu estava em casa, tocou o telefone e a pessoa falou que era da produção de Sandy & Junior e disse que eu tinha ganhado um ingresso. Fiquei surtada. Aí o cara falou: ‘Foi mal, sou da iluminação, eu peguei seu telefone porque te achei uma gatinha, quer sair comigo?’ Desliguei na cara dele”, conta Gentil.