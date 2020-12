Explosão de carro deixa feridos e atinge prédios em Nashville, nos EUA

Uma forte explosão sacudiu o centro de Nashville, Tennessee, na manhã desta sexta-feira, 25, em um ato ao que parece "deliberado", segundo a polícia da cidade do sul dos Estados Unidos. Três pessoas ficaram levemente feridas e foram levadas para um hospital, segundo o Corpo de Bombeiros.

A explosão aconteceu às 6h30 locais (9h30 no horário de Brasília) da manhã de Natal e provocou danos nas fachadas de pelo menos 20 edifícios. Árvores foram arrancadas e pelo menos dois carros foram incendiados, um deles onde estava o artefato, segundo a polícia.

A detonação foi sentida a vários quilômetros de distância. "Parece um ato deliberado", afirmou a polícia em sua conta no Twitter.A explosão aconteceu perto da AT&T Tower, um edifício emblemático da capital da música country, chamado de "Batman Tower" por sua forma. O bairro foi isolado pela polícia.

O FBI estava investigando o incidente e trabalhando com as autoridades locais. “O procurador-geral interino, Jeff Rosen, foi informado sobre o incidente esta manhã e ordenou que todos os recursos do Departamento de Justiça fossem disponibilizados para auxiliar na investigação”, informou um comunicado.

O prefeito de Nashville, John Cooper, disse em uma entrevista coletiva que a área do centro parecia ter sido atingida por uma bomba.

“Não venha para o centro de Nashville. A área será isolada”, disse Cooper, acrescentando que se a explosão tivesse ocorrido em uma manhã de um dia de semana, o resultado poderia ter sido muito diferente.

“Não é uma área muito populosa, mas a maioria das pessoas nos prédios adjacentes está bem e foi evacuada”, disse.

Imagens postadas no Twitter mostravam ruas cheias de destroços e fumaça, incluindo vidros quebrados e árvores derrubadas.

O governador do Tennsessee, Bill Lee, disse pelo Twitter que o Estado fornecerá todos os recursos necessários para determinar o que aconteceu e quem foi o responsável. Ele disse que estava “orando pelos feridos” e agradecia aos trabalhadores de emergência.

“O presidente Trump foi informado sobre a explosão em Nashville, Tennessee, e continuará a receber atualizações regulares”, disse Judd Deere, secretário-adjunto de imprensa.