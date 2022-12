Fonte Nova terá novos setores para torcida do Bahia; entenda

Alvo de reclamações de parte da torcida do Bahia por conta da desorganização na entrada e aglomeração nas arquibancadas, a estrutura da Arena Fonte Nova será alterada a partir de abril de 2023. O anúncio foi feito pelo presidente do Bahia Guilherme Bellintani ao falar da pesquisa feita pelo clube com os sócios.

Bellintani afirmou que foram feitas pesquisas quantitativas e qualitativas a fim de direcionar decisões do Bahia para a próxima temporada. Entre elas está a divisão dos setores Norte e Leste, que até então ficavam juntos e podiam ser acessados com um único ingresso.

Segundo o gestor, a pesquisa apontou que 47% dos mais de 7.600 torcedores que participaram das pesquisas se incomodam com a presença de outros torcedores assistindo os jogos nas escadas da Fonte Nova, além de 17% que reclamam por problemas no acesso à Arena.

"É sobre isso que queríamos falar e partir dessa pesquisa tomamos a decisão de segmentação do estádio. Mas não foi só a partir dessas reclamações, foi também a partir das orientações de Polícia Militar e Corpo de Bombeiros nos dizendo de forma objetiva que o estádio como está e a forma como a torcida ocupa torna o ambiente inseguro para momentos com algum fato fora do planejamento", explicou.

Por isso, o Bahia anunciou que a partir do mês de abril, período que começa o Campeonato Brasileiro da Série A, a Arena passará a ter o setor Norte (anel inferior e intermediário) e Super Norte (terceiro anel), além do Leste (inferior e intermediário) e o Super Leste (terceiro anel). Cada um desses setores terá seu acesso específico e ingresso específico, não sendo mais permitido o trânsito entre eles.

Bellintani reforçou que a mudança começará apenas em abril, mas desde já o clube seguirá informando os torcedores sobre as alterações. Até lá, aqueles torcedores que têm os planos de Acesso Garantido Cadeira devem escolher se querem o Cadeira Norte ou Cadeira Leste. Assim como o plano Bahia da Massa, que passará a ter os modelos Super Norte ou Super Leste.

A escolha de qual setor o torcedor quer ficar também impacta no preço da mensalidade do plano de sócios. O clube anunciou novos valores para a próxima temporada.

Entenda as mudanças nos planos de sócio do Bahia e os novo valores.

Os setores Oeste e Lounge Premium não passarão por mudanças na estrutura.

Veja os novos setores e as novas entradas da Fonte Nova a partir de abril:

Cadeira Norte (inferior e intermediário): entrada pela Ladeira da Fonte das Pedras

Cadeira Leste: (inferior e intermediário): entrada pelo Dique do Tororó

Bahia da Massa Super Norte (terceiro anel): entrada pela estátua de Pelé

Bahia da Massa Super Leste (terceiro anel): entrada pelo estacionamento EDG