Fotógrafo Kiko Silva clica litoral baiano de norte a sul

Poucos países têm um litoral tão extenso como o da Bahia, que é de mais de 1,1 mil quilômetros. E o fotógrafo baiano Kiko Silva - que é também empresário do ramo da comunicação - percorreu essa distância para registrar as belezas das praias do estado, desde Mucuri no Extremo Sul, até Mangue Seco, já na divisa com Sergipe.

Segundo Kiko, foram diversas viagens no ano passado, todas com o objetivo de realizar as fotografias para o livro Litoral da Bahia - Mucuri a Mangue Seco. "Aproveitei os finais de semana e feriados prolongados. Para o litoral Norte, os deslocamentos são mais fáceis. Saindo de Salvador, em quatro horas já estou em Mangue Seco. É uma viagem curta, que se consegue fazer em um final de semana e vale muito a pena. São diversas praias lindas pelo caminho", revela o fotógrafo.

Parte do trajeto até o Sul do estado foi feita de avião, especialmente quando era depois de Ilhéus, que fica a 450 quilômetros de Salvador. Ele chegou a Porto Seguro via aérea e, lá, alugou um carro, para ir de Trancoso a Cumuruxatiba.

O fotógrafo diz ter ficado impressionado com alguns cenários, como Canavieiras, perto de Ilhéus, especialmente a tranquilidade do lugar. A riqueza histórica de Belmonte, a simpatia dos moradores de Corumbau, a alegria dos pescadores de Alcobaça e a vibração boa de Moreré também o encantaram.

O livro tem cerca de cem fotografias e já está à venda no Instagram, no link que está na bio dos perfis @kikosilva e @kikosilvafineart, por R$ 380. Nessas páginas, onde Kiko publica fotos, é possível ter um ideia do que está no livro. "A projeção do meu trabalho está amplamente associada à internet, em especial ao Instagram. Logo no início, o Instagram indicou o meu perfil @kikosilva mundialmente por duas vezes. Isso trouxe milhares de seguidores e assim foi crescendo e me permitindo profissionalizar e agora materializar em um livro. E impulsionar e me motivar a seguir fotografando pra sempre mundo afora".

Kiko já planeja um segundo livro, que deve ser lançado em julho do ano que vem, que será uma homenagem aos 520 anos da Baía de Todos os Santos. Também com muitas cores, que são, segundo o próprio fotógrafo, a grande de marca de seu trabalho. "Gosto de imagens que passem mensagens positivas", afirma.





Livro: Litoral da Bahia- Mucuri a Mangue Seco | Kiko Silva

Formato: 23,5 x 30cm

Páginas: 148

Edição limitada

Apoio: Veracel | Aliança da Bahia | RGC Investimentos | Guebor Toyota | Grupo CAM

Valor: R$ 380 (compre aqui)