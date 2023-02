Gabriela, Cravo e Canela ficou ainda mais sedutora

De tempos em tempos, um fenômeno literário sacode o país. Foi assim com o romance Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado (1912-2001), que proveu uma revolução no mercado editorial em 1958, quando foi publico, e na vida pessoal do autor, que deixou para trás a fase engajada e iniciou sua produção mais solar, popular e para muitos críticos, a mais inspirada.

Só para entendermos o sucesso imediato da história, os 50 mil exemplares da tiragem inicial esgotaram em seis meses. Traduções, adaptações e sucessivas edições renovaram o interesse no romance entre a ingênua e sedutora Gabriela e o turco Nacib - dois forasteiros na terra do cacau. E agora, quando o livro completa 65 anos de lançamento, a editora Companhia das Letras lança uma edição digna de colecionador.

As 600 páginas da trama vêm embaladas em capa dura, com prefácio da jornalista Josélia Aguiar - autora da biografia de Jorge Amado - posfácio de José Paulo Paes e ensaio visual da designer e artista plástica Goya Lopes. As nove ilustrações criadas por Goya - reunidas no começo do livro - fazem uma espécie de apresentação visual da história, com referências à trama, mas livre nos elementos que marcam o trabalho da baiana - como as cores fortes e quentes e o grafismo em diferentes formas.

“Tem muito a ver com meu universo de trabalho, de trazer a cultura afro-baiana e popular e que conta histórias através das tramas”, afirma Goya. Ela conta que voltou ao livro depois de muitos anos e foi trabalhando com elementos marcantes na trama como o mar, o cacau, os quitutes, o amor entre Gabriela e Nacib e os anseios de liberdade, simbolizado nos pássaros. Dois deles ganharam atenção especial: a flor (Graxa) que Gabriela usa no cabelo e a pipa que ela busca no telhado, deixando todo mundo babando.

Goya diz que sua intenção foi usar seu repertório para falar dos ciclos de chegadas e partidas e das mudanças de comportamento abordados no texto. Feliz com resultado, ela ainda não sabe se o projeto vai ganhar vida fora das páginas do livro. “Por enquanto tô só curtindo o resultado. Foi muito legal, pois tive muita liberdade”, diz a artista, destacando a importância de uma mulher negra com uma história como a sua ter sido chamada para o trabalho.

No ano passado, ela completou 40 anos de atuação e teve um pouco de história contada no documentário de curta-metragem Coragem de Criar, disponível no https://www.youtube.com/watch?v=iPpvlKnpq0s.

Ficha

Livro: Gabriela, Cravo e Canela

Autor : Jorge Amado

Editora: Companhia das Letras

Preço : R$ 169,90 (600 páginas)





Diversão no Fim de semana : Clima de Carnaval toma conta da cidade



Largo do Pelourinho - O afoxé Os Filhos de Gandhy, que completa 74 carnavais este ano, faz um grande aquecimento para a folia neste domingo (5), no Largo do Pelourinho. O bloco afina a percussão e ala de canto que encanta baianos e turistas no Festival Cultura da Paz, a partir das 14h, com apresentações da Banda Show Gandhy, do Cortejo Afro e do cantor Gerônimo Santana. E ainda recebe como convidados especiais Gilberto Gil, Daniela Mercury, Magary Lord, Filhos da Bahia e Vandal, entre outros. O evento é gratuito, e o Gandhy pede apenas que todo mundo vá de branco e na paz.

A Band' Aiyê faz a última apresentação antes do Carnaval (Foto: Divulgação)

Curuzu - Depois de realizar a Noite da Beleza Negra, na semana passada, o Ilê Aiyê realiza domingo (5) seu Ensaio Geral, a última apresentação antes do aguardado desfile nas ruas durante o Carnaval. O afro abre as portas da Senzala do Barro Preto, a partir das 15h, para o evento que conta com a anfitriã Band’Aiyê, que recebe a cantora Daniela Mercury, amiga e parceira de várias temporadas, para participação especial. Também de apresenta o grupo Ministereo Público, coletivo baiano que divulgou a cultura do sound system na cidade. Os ingressos custam R$ 140| R$ 70 (pista) e R$ 240| R$ 120 (camarote), à venda no site Bilheteria Digital e no local.

Matinê no Cine Metha Glauber Rocha exibe 3 filmes

Indicado ao Oscar 2023, Avatar 2: O Caminho da Água é um dos filmes da matinê deste domingo (5) do Cine Metha Glauber Rocha, às 10h30, com ingressos a R$ 4. O filme de James Cameron retoma a trama dez anos após os acontecimentos iniciais, mostrando a família Sully lutando pela sobrevivência e pela preservação do seu planeta. A matinê também oferece a animação Gato de Botas 2: o Último Pedido, de Joel Crawford; e a comédia Na Rédea Curta, de Glenda Nicácio e Ary Rosas. A animação protagonizada pelo bravo felino mostra sua jornada para recuperar oito vidas perdidas, enquanto o filme baiano leva às telas a relação amorosa e divertida de Júnior (Thiago Almasy) e Mainha (Sulivã Bispo).

O filme Jules e Jim - Uma Mulher Para Dois está na programação (Foto: divulgacão)

Viradão Truffaut no Telecine Cult

O Telecine Cult preparou uma homenagem para o cineasta François Truffaut (1932- 1984), que completaria 91 anos segunda-feira: o canal vai exibir, em sequência, dez filmes do diretor francês, um dos mais importantes do mundo. A maratona começa a partir das 21h20 de sábado (4), e reúne alguns dos filmes que fizeram de Truffaut um renovador da linguagem narrativa e, principalmente, da ideia do diretor como o verdadeiro autor do filme. Serão exibidos: Antoine e Colette, Beijos Proibidos, Jules e Jim - Uma Mulher Para Dois, Um Só Pecado, As Duas Inglesas e o Amor, O Amor Em Fuga, Domicílio Conjugal, De Repente Num Domingo, O Último Metrô e A Mulher Do Lado.