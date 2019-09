Globo apresenta Aida, primeira âncora virtual da emissora

A Globo apresenta nesta semana, em Amsterdã, na Holanda, durante o IBC, uma das maiores feiras de tecnologia do mundo, a Aida, primeira âncora virtual da emissora. De acordo com a empresa, o projeto traz uma visão da transformação de dados em conteúdo, fundamental em uma empresa media tech. A geração de texto automática em linguagem natural utilizando inteligência artificial já foi utilizada para a cobertura jornalística nas últimas eleições e também para a cobertura esportiva. A âncora virtual passa ainda por processos de síntese de voz e animação, podendo apresentar diferentes tons de linguagem – coloquial ou formal – e cenários.

(Foto: Divulgação/ TV Globo)

Durante o IBC, a Globo também apresentará um artigo a respeito de projeto já implementado no Globoplay: o uso de inteligência artificial para seleção automática de thumbnails. Com o cruzamento de algoritmos de processamento de linguagem natural e de visão computacional, já são selecionados os melhores frames para vídeos ofertados na plataforma.

Eva Byte

Há 15 anos, a Globo lançou a primeira apresentadora virtual da TV brasileira. Em 2004, ela estreou no Fantástico ainda sem nome. Em votação popular, foi batizada de Eva Byte. Comparada a Sandra Annenberg, ficou famosa, mas perdeu espaço até sair do ar sem despedida, em 2009.



O visual era discreto, com cabelo curto e poucos adereços, como mandava o figurino da emissora para jornalistas. Pela semelhança, Eva foi chamada de "clone" de Sandra Annenberg, então titular do Jornal Hoje.