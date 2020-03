Globoplay reduz resolução de vídeos para não sobrecarregar tráfego na internet

Se você é acostumado a consumir o conteúdo do Globoplay com as mais altas resoluções, 4K e Full HD (1080p), vai ter que se adaptar a uma nova realidade. Temporariamente, o serviço de streaming determinou que a maior resolução para os conteúdos será a HD (720p).

A medida foi anunciada no Fantástico do último domingo (22) e tem o objetivo de “evitar um colapso na infraestrutura digital do país num momento em que os serviços de internet são uma importante fonte de informação e entretenimento para a população”, segundo o apresentador Tadeu Schmidt.

Como informado no comunicado, para um capítulo de novela com 60 minutos, haverá uma economia de dados de 52%. A mudança também alcança outros produtos digitais da emissora carioca, como o G1, Globoesporte.com, GShow e Globosat Play.

Mas atenção: a medida só afeta o tráfego de dados. Não há limites para a quantidade de vídeos ou para o total de horas consumidas. A decisão já está valendo a partir desta segunda-feira (23).

Outros países

A medida foi tomada após o aumento do consumo da internet brasileira, uma consequência do isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus e que tem deixado muitas pessoas em suas residências. Medidas semelhantes já vinham acontecendo em outros lugares.

Na Europa, países como Alemanha e Reino Unido aumentaram entre 10% a 20% seu consumo de internet. Isso fez com que a Netflix e o YouTube parassem de transmitir em alta definição nesses locais para não sobrecarregar o sistema.

Em entrevista ao G1, o diretor de tecnologia da Globo, Raymundo Barros, disse que para muitos a mudança será imperceptível. “Somente em smart TVs a partir de 65 polegadas é que os efeitos se tornam visíveis”, afirmou.

Não assinantes

O Globoplay também disponibilizou alguns títulos de graça para não assinantes assistirem nesse período de isolamento social. Por isso, a medida também viabiliza o consumo na plataforma, que está sendo mais acessada nesse período.

Na semana passada, o serviço franqueou o acesso a 60 títulos infantis e a 14 juvenis, incluindo todas as temporadas de Malhação disponíveis em seu acervo e séries como Shippados e Sandy & Jr.

Já a partir desta segunda-feira, todos os capítulos da primeira parte de Amor de Mãe estarão disponíveis para não assinantes, bastando o preenchimento de um cadastro e a realização de login na plataforma.