MADONNA AINDA RENDE...

'Satanista' e 'suruba': Leonardo detona show de Madonna após assistir apresentação

Em entrevista ao Conceito Sertanejo, Leonardo comentou que, mesmo com 1,6 milhão de pessoas nas areias de Copacabana, Madonna fez um show quase erótico.

"A gente não perde tempo com esse tipo de show. Aquilo não é show, aquilo é uma suruba. Aquilo lá você faz em outro lugar, não é em show, não é em palco. Se tiver que fazer, faz em uma casa de swing”.

No entanto, ele elogiou a artista internacional e confirmou que Madonna tem uma energia diferente para uma mulher de 65 anos. “Ela é uma baita de uma cantora. Quem somos nós meros mortais para falar de uma cantora como Madonna, né?! Com aquele vigor físico, com aquela dança maravilhosa que ela faz.”