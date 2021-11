Há 20 anos, a cantora Cássia Eller nos deixou prestes a cantar em Salvador

Na segunda edição do Festival de Verão, em 2000, evento realizado pela Rede Bahia, quando ainda era de quarta a domingo, a cantora e compositora Cássia Eller encerrou sua participação no evento levantando a plateia com "Smells Like Teen Spirit", do Nirvana. Nome já consagrado como uma das belas surpresas da música brasileira, a cantora foi anunciada para a edição de 2002 do mesmo festival. Contrato fechado divulgação maciça e todos esperando mais uma grande festa musical na estação mais quente do ano. Até que veio a notícia de sua morte no Rio de Janeiro, dia 29 de dezembro de 2001 aos 39 anos após sofrer três paradas cardíacas. Foi uma comoção geral.

Apesar de estar numa ótima fase profissional, a cantora vinha de um tratamento de desintoxicação, porque em entrevista na época ela chegou a comentar que as drogas já estavam atrapalhando muito tanto no trabalho quanto no relacionamento pessoal. Ela era casada com Eugênia e tinham um filho, Francisco Eller, chamado de Chicão então com oito anos, fruto de um relacionamento de Cássia com o baixista Tavinho Fialho, que já tinha morrido nessa época. Hoje, Francisco Eller que assina como Chico Chico, desenvolve um trabalho solo.

Em sua quarta edição de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2002 o Festival aconteceu mais uma vez no Parque de Exposições e teve uma programação bastante movimentada. No chamado palco principal, de quarta a domingo houve aquela conhecida mistura de bandas da axé music, ainda no auge, do pop rock, enfim para todos os gostos. Para se ter uma ideia, se apresentaram nesse ano Djavan, Chiclete com Banana, Raimundos, O Rappa, Skank, Asa de Águia, Cidade Negra, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Jorge Aragão, Titãs, Zélia Duncan, Gilberto Gil, Timbalada, Planet Hemp, Harmonia do Samba, Banda Eva e Margareth Menezes

Há de ressaltar que ainda nesta edição foram criados outros palcos que deram oportunidade a bandas emergentes da cena axé, nomes do reggae a exemplo da Diamba, Mosiah, Adão Negro e nomes do pop como Super Fly, Sylvia Patrícia, da disco music, a exemplo de Simone Sampaio , além do Parangolé, Unskarai e Selakuatro entre outros

Diretor de marketing da Rede Bahia de Comunicação na época e coordenador do festival, o executivo Mauricio Magalhães em conversa com o Baú do Marrom, lembrou do que aconteceu naquela época. Apesar da ausência física de Cássia ela esteve presente quer nas homenagens dos colegas e até no nome da sala de imprensa.

Mauricio Magalhães (Foto Divulgação)

"Quando ouvimos a notícia da morte de Cássia Eller, foi devastador. Ela seria uma das atrações do Palco Principal e o convite a ela foi fruto de um desejo e apreensão por sua aceitação. De imediato sua empresária deu o ok gerando uma felicidade imensa em todos nós da equipe. Com a notícia de sua prematura e inesperada morte, lembro de Wandelei Carvalho, um dos melhores assessores de imprensa que a Bahia já teve, e era ele o do Festival, chorando, mas já sugerindo que a sala de imprensa fosse nominada com a homenagem a Cássia. Ficamos dias sem acreditar. Porém, na edição daquele ano, seguramente sua inspiração levou a uma das melhores edições do Festival de Verão. Passaram-se 20 anos e ela ainda presente, minha sugestão é que a atual direção a homenageia por sua memória. Ela seria muito atual nos dias de hoje pelo vanguardismo de sua coragem", relembra.