Homem é preso após matar outro a pauladas em Itamaraju

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (7), em Itamaraju, acusado de matar outro a pauladas. Leandro Figueredo Messa, 30 anos, foi morto por pauladas, atingido por uma espingarda e enterrado em uma cova rasa no bairro do Marotinho

Testemunhas presenciaram três homens cavando uma cova rasa. Durante diligências em campo, os investigadores obtiveram informações de onde estariam escondidos os acusados do crime.

“Na casa identificada como sendo de um dos autores, foi localizada manchas de sangue possivelmente da vítima e uma espingarda. Ao que tudo indica, a vítima foi morta nessa residência antes de ser levada para o local onde o corpo foi localizado”, explicou o titular da DT/Itamaraju, delegado Gilvan Meireles.

Os policiais, através de informações coletadas nas investigações, encontraram a casa do acusado, onde localizaram as manchas de sangue e a arma utilizada no crime. Após perícia, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) confirmou que o sangue encontrado na casa era compatível com o de Leandro.

O suspeito não estava na residência. Porém, a companheira dele, que tem envolvimento com o tráfico de drogas, foi encontrada com porções de entorpecentes, em seguida encaminhada para a DT, onde foi autuada por tráfico de drogas. Em diligências contínuas, os policiais encontraram um dos investigados e autuou ele em flagrante por homicídio qualificado. “Representaremos pela prisão dos outros dois que participaram da execução. A investigação segue para saber a motivação do crime”, disse o delegado.

Os dois custodiados seguem presos à disposição do Poder Judiciário. O material apreendido foi encaminhado para a perícia.