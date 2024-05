BYD lança a Shark, sua primeira picape; rival da Hilux poderá ser produzida na Bahia

Utilitário chinês será vendido no segundo semestre no mercado brasileiro

A BYD apresentou sua primeira picape, a Shark, modelo que poderá ser produzido em Camaçari. Stella Li, vice-presidente executiva da BYD e CEO para as Américas da BYD, confirmou ao CORREIO que a depender do resultado inicial em vendas o utilitário será um dos três primeiros produtos feitos na fábrica baiana.

Híbrida plug-in (que pode ser recarregada na tomada), com um motor a gasolina e dois elétricos, a Shark será comercializada inicialmente no México - onde aconteceu o lançamento global.

Rival de modelos como Toyota Hilux, Chevrolet S10 e Ford Ranger, o veículo chinês tem uma capacidade de carga inferior a esses modelos, todos com possibilidade de transportar 1 tonelada. O modelo da BYD pode transportar até 843 kg.

Seu trunfo é a potência combinada de 430 cv, o que proporciona aceleração de zero a 100 km/h em apenas 5,7 segundos. A autonomia, de acordo com o método europeu NEDC, é de 840 quilômetros, similar ao de uma picape movida a diesel. A Shark pode rodar até 100 km em modo elétrico. No entanto, esses dados ainda precisam ser aferidos pelo Inmetro para o mercado brasileiro.