AUTOS

Jeep Commander tem novo motor, garantia maior e fica até R$ 40 mil mais barato

Veja também as novidades da Pop 110i, moto mais acessível da Honda

Antônio Meira Jr.

Publicado em 5 de maio de 2024 às 12:15

Com o novo motor Hurricane, o Jeep Commander acelera de 0 a 100 km/h em apenas 7 segundos Crédito: Divulgação

Na linha 2025, o Jeep Commander ganhou uma inédita opção de cinco lugares e a introdução do motor Hurricane, que já havia sido adotado na Ram Rampage e no Compass. Esse propulsor a gasolina de 2 litros turbo da família Hurricane entrega 272 cv de potência aos 5.200 rpm e oferece 40,1 kgfm de torque aos 3 mil giros. Ele trabalha associado a uma transmissão automática de nove velocidades e um sistema de tração integral, com opção de reduzida.

As versões Overland e Blackhawk possuem memória para o banco do motorista Crédito: Divulgação

A Jeep manteve o motor 1.3 turboflex em três versões, incluindo a Longitude para cinco pessoas, que se torna a nova opção de acesso ao modelo por R$ 217.290 - os outros dois assentos são opcionais, por R$ 8.700. O propulsor turbodiesel continua em uma opção Overland, que teve o preço reduzido em R$ 40.700, e agora custa R$ 298.290. O Hurricane equipa as inéditas Overland (R$ 308.290) e Blackhawk (R$ 321.290). Todas as versões contam agora com cinco anos de garantia, assim como o Compass e o Renegade.

Todas as opções oferecem abertura e fechamento elétrico do porta-malas Crédito: Divulgação

ASSISTÊNCIAS DE CONDUÇÃO

Além da novidade na propulsão, o Commander ganhou evoluções nos assistentes de condução. Com o incremento do centralizador de faixa, que quando associado ao piloto automático adaptativo permite que o SUV faça curvas de forma autônoma em vias sinalizadas enquanto mantém a velocidade pré-definida. Isso garante ao modelo subir para o nível 2 de autonomia, grupo de veículos dotados de sistemas avançados de assistência à direção (ADAS). Ou seja, eles podem assumir a direção, aceleração e frenagem em cenários específicos.

HONDA MAIS BARATA MUDA

Lançada em 2007, e sem alterações desde 2015, a Honda enfim, atualizou a Pop. O modelo mais acessível da empresa japonesa no país ganhou nova mecânica e ficou mais equipada. A capacidade cúbica do motor passou de 109,1 cm³ para 109,5 cm³. Rodando apenas com gasolina, a Pop 110i ES 2025 agora entrega 8,43 cv de potência a 7.250 rpm e 0,945 kgfm de torque a 5.000 rpm. O motor anterior desenvolvia 7,9 cv e 0,89 kgfm.

De acordo com os números da Honda, aferidos pelo Instituto Mauá, o consumo da Pop 110i ES 2025 é de 49,1 km/l. Outras novidades relevantes são a introdução da partida elétrica e a transmissão, que adotou o sistema semi-automático de quatro marchas rotativa, como na Biz. O preço sugerido da Pop 110i ES é de R$ 9.690, valor que não inclui o frete e o seguro

Honda Pop 110i 2025 muda motor, perde embreagem e preço sobe R$ 120 Crédito: Divulgação

HYUNDAI CRETA CHEGA À LINHA 2025

Logo no começo deste ano começaram a circular imagens da atualização que a filial indiana promoveu no Creta. Desde então, havia a especulação que o SUV, que é o veículo de passeio mais vendido na Bahia, passaria por mudanças ainda em 2024. Com o lançamento da linha 2025, a Hyundai encerra temporariamente os rumores.

A estética foi mantida, e a versão de entrada Comfort Plus (R$ 140.090) chega à linha 2025 com volante revestido de couro sintético, aletas para trocas de marcha sequenciais atrás da direção, botão de partida do motor e chave presencial. No total, são cinco versões e a topo de linha é a Ultimate (R$ 184.690).

O período de degustação gratuita do sistema de conectividade Bluelink passou para cinco anos Crédito: Divulgação

NETFLIX TERÁ SÉRIE SOBRE SENNA

Na semana que marcou os 30 anos do acidente fatal com Ayrton Senna, a Netflix confirmou que a série com o piloto vai estrear até o final do ano. Serão seis episódios, nos quais a empresa de streaming promete mostrar a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas de Ayrton, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais.

O ponto de partida é o começo da carreira automobilística do tricampeão de Fórmula 1, quando ele se muda para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, e segue até o trágico acidente em Ímola. Com direção geral de Vicente Amorim e direção de Julia Rezende, a série Senna é produzida pela Gullane e realizada com o apoio da Senna Brands e da família do piloto.

Na série, o piloto será interpretado por Gabriel Leone, que participou do filme Ferrari Crédito: Alan Roskyn/ Netflix

ENGENHARIA ACESSÍVEL