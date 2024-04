AUTOS

Discovery Sport, modelo mais acessível da Land Rover, tem opção de sete lugares

Veja o que mudou no SUV e conheça a nova versão do Volkswagen Polo, a Robust

Antônio Meira Jr.

Publicado em 14 de abril de 2024 às 12:00

O Discovery Sport é montado em versão única na fábrica da JLR em Itatiaia, no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

O Discovery Sport, o modelo mais acessível da JLR no Brasil, ganhou atualizações pontuais. Para a linha 2024, a empresa promoveu pequenas mudanças no SUV, que é oferecido aqui apenas na versão Dynamic SE. As alterações mais profundas foram feitas na cabine, que ficou minimalista. Praticamente todas as funções do veículo são controladas por meio da nova tela de vidro curvo da central multimídia de 11,4 polegadas. Por lá, é possível selecionar os modos de condução, as opções de tração para o off-road e até ajustar o ar-condicionado. Já o painel de instrumentos agora é totalmente digital e configurável.

Por fora, a novidade é a grade dianteira, com acabamento preto brilhante, e, alterações na disposição de luzes das lanternas traseiras. Sempre com tração 4x4 e transmissão de nove marchas, o Discovery Sport pode ser flex (R$ 434.490) ou diesel (R$ 466.690), nesse caso para cinco pessoas. Para ter dois assentos extras a empresa cobra mais R$ 13 mil.

Sofisticado, o interior do SUV ficou elegante e minimalista Crédito: Divulgação

FLEX OU DIESEL

São opções de motorização: P250, bicombustível, e D200, movido a diesel. O flex tem 2 litros entrega 250 cv de potência e 37,2 kgfm. No diesel, são 204 cv de potência, com maior torque: 43,8 kgfm. Nesse último propulsor, foi empregada a tecnologia mild hybrid electric (MHEV). Assim, um motor de arranque acionado por correia e um conjunto de baterias, a energia normalmente perdida sob desaceleração é coletada, alimentando de volta uma bateria de 48 volts para aumentar o desempenho e aumentar a economia de combustível.

O veículo tem configurações para cinco ou sete pessoas Crédito: Divulgação

CIVIC NA ERA HÍBRIDA

O Civic é um dos modelos mais simbólicos da Honda no Brasil, começou como importado, depois foi produzido por anos no país. Desde o ano passado, a empresa mudou a estratégia e começou a trazer o sedã da Tailândia. Avaliei recentemente o modelo, que custa R$ 265.900 na versão Touring, a única disponível no mercado brasileiro. O veículo tem uma entrega muito superior de equipamentos em relação à geração anterior, incluindo sistema de som premium da Bose.

Híbrido, Civic sedã faz mais de 18 km/l em trânsito urbano Crédito: Divulgação

No conjunto motriz, a Honda optou por um sistema híbrido que inclui três motores: um a combustão e dois elétricos. São 184 cv de potência combinada e 32,1 kgfm de torque. De acordo com o Inmetro, o consumo é de 18,3 km/l na cidade e de 15,9 km/l em rodovias. Baterias e motores elétricos têm garantia de oito anos.

VW LANÇA O POLO ROBUST

A Volkswagen, que já liderou as vendas no Brasil por anos com o Fusca e com o Gol, está novamente em uma boa fase. A empresa voltou ao topo do ranking com o Polo, carro mais emplacado no país até março, com 27.263 unidades. Para ampliar as possibilidades do hatch, a VW criou uma variante da configuração Track, a Robust.

Com foco no agro, nova versão do Polo tem suspensão mais alta Crédito: Divulgação

Uma das diferenças está na suspensão: 10,5 milímetros mais alta na frente e 6,6 mm na traseira, essa diferença proporciona maior conforto ao circular em estradas não pavimentadas e trechos de asfalto mal conservados. O motor é o mesmo, o 1 litro flex aspirado de três cilindros, com até 84 cv de potência e torque de 10,3 kgfm. Sua tração é dianteira e sua transmissão é manual, de cinco marchas. Para produtores rurais, o Polo Robust é oferecido por R$ 81.253.

LEXUS CRESCE NO BRASIL

Divisão de veículos premium da Toyota, a Lexus foi pioneira em 2020 em ter todo o portfólio eletrificado. No entanto, a marca só voltou a se destacar no ano passado, quando registrou um crescimento de 145% nas vendas em comparação com 2022. Neste ano, a evolução continua: aumento de 166% nas vendas em comparação com o primeiro trimestre de 2023.

O RX 500h conta com 371 cv de potência e custa R$ 580.990 Crédito: Divulgação

A empresa credita esse desempenho à retomada dos investimentos da marca no Brasil e pelo lançamento do novo RX 500h, SUV que desembarcou por aqui em sua quinta geração, exclusivamente na versão híbrida F-Sport, a mais potente da linha. A Lexus tem a expectativa de comercializar mais de 1.100 veículos até o final deste ano no país.

MOTORES NO BRASIL