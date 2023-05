Homem é preso por cárcere privado, estupro e lesão corporal à companheira na Bahia

Um homem de 28 anos teve o mandado de prisão preventiva cumprido na manhã desta quarta-feira (10), no município de Nazaré, no Recôncavo Baiano. Ele é suspeito de ter praticado vários crimes contra sua companheira, entre os dias 24 e 27 de março deste ano. A ação que o capturou foi realizada por policiais civis e militares.

Segundo o apurado pela Polícia Civil, o homem, que é integrante de um grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas e com homicídios, manteve sua companheira em cárcere privado durante quatro dias. Neste período, estuprou-a e praticou lesão corporal e ameaça contra ela. O suspeito já responde a ações penais por lesão corporal no contexto de violência doméstica e por tráfico de drogas.

"O agressor fugiu do local do crime logo após ser descoberto, mas teve a sua prisão preventiva decretada e cumprida no dia de hoje, após um cerco policial na localidade, onde pratica a comercialização de entorpecente. Durante a prisão, foi apreendido em poder do agressor um rádio comunicador, frequentemente utilizado para monitorar a ação da polícia e manter contatos com os demais integrantes do grupo criminoso", declarou o titular da Delegacia Territorial de Nazaré, Adílson Bezerra de Freitas.

Se posteriormente condenado pelos crimes de cárcere privado, estupro, lesões corporais e ameaça, o suspeito pode cumprir pena de mais de 17 anos de prisão. Ele passou por exames de lesões corporais e está custodiado, à disposição do Poder Judiciário.