Inglaterra vence Noruega e está na semifinal do Mundial Feminino

Terceira colocada em 2015, no Canadá, a Inglaterra derrotou a Noruega, nesta quinta-feira (27), por 3x0, em Le Havre, e garantiu vaga na semifinal do Mundial Feminino, que está sendo disputado na França. Seu próximo adversário, terça-feira (2), na briga por uma vaga na final, sairá do confronto desta sexta-feira (28) entre França e Estados Unidos, às 16 h, em Paris.



As inglesas chegam na semifinal com 100% de aproveitamento. Foram cinco vitórias consecutivas. Na primeira fase, o time bateu Escócia (2x1), Argentina (1x0) e Japão (2x0). Nas oitavas de final, o triunfo foi sobre Camarões (3x0).



As norueguesas não conseguiram alcançar pela quinta vez a fase semifinal. A seleção foi campeã em 1995, vice em 1991 e quarta colocada nas edições de 1999 e 2007. Neste Mundial, a equipe obteve duas vitórias, duas derrotas e um empate.



Os outros dois classificados às semifinais serão definidos no sábado com os confrontos Itália x Holanda e Alemanha x Suécia. Os vencedores destes duelos vão medir forças por uma das vagas na decisão.



Com melhor toque de bola e mais agressividade no ataque, a Inglaterra começou a ratificar a sua condição de favorita logo aos três minutos de jogo, quando Lucy Bronze se livrou da marcação pela direita e cruzou para Jill Scott bater de primeira: 1x0.



Ainda na primeira etapa, aos 40 minutos, foi a vez de Parris invadir pela meia direita e fazer assistência para Ellen White só conferir: 2x0.



E o gol mais bonito do jogo veio aos 12 minutos da etapa final, quando Lucy Bronze acertou um belo chute de fora da área para decretar o 3x0.