Ingressos para Vitória x Botafogo-SP já estão à venda

Os ingressos para o jogo do Vitória contra o Botafogo-SP, válido pela 11ª rodada da Série C do Brasileiro, já estão à venda, através da internet, no site www.futebolcard.com.br, e na loja do shopping Capemi. A bola rola no domingo (19), às 17h, no Barradão.

A venda através do site acontece até domingo, às 18h. O funcionamento da loja do shopping Capemi ocorre nesta quarta-feira (15) até às 17h, na sexta-feira (17), das 9h às 17h, e no sábado (18), das 9h às 16h. As bilheterias do Barradão só estarão abertas no dia do jogo, das 12h às 18h.

Com 11 pontos, o Leão é o 13º colocado da Série C do Brasileiro. Com mesma pontuação, o Botafogo-SP está uma posição abaixo, em 14º lugar. O time paulista leva a pior no saldo de gols (0 contra -1).

PREÇOS

Torcida do Vitória

Arquibancada

Inteira: R$ 40 | Meia: R$ 20

Cadeira

Inteira: R$ 100 | Meia: R$ 50

Sócio Bronze

Arquibancada: R$ 28

Cadeira: R$ 70

Torcida Visitante

Arquibancada

Inteira: R$ 40

Meia: R$ 20

INFORMAÇÕES

▪ Crianças com até 11 anos e 11 meses não pagam;

▪ Todas as crianças/adolescentes que estão dentro da faixa etária da campanha de vacinação, deverão apresentar seu esquema vacinal com ao menos uma dose da vacina contra convid-19; as que não estiverem dentro da faixa etária poderão acessar ao estádio, desde que acompanhadas por um responsável e o mesmo esteja 100% imunizado;

▪ Venda de meia liberada na internet;

▪ A venda de ingresso para a torcida visitante ocorre apenas pela internet e, no dia do jogo, na bilheteria do Barradão, de acordo com o horário de funcionamento da Bilheteria Visitante;

▪ A apresentação da carteira de vacinação continua sendo obrigatória.