Ipac abre exposição com obras de Frans Krajcberg na 21ª Semana de Museus 

Acontece até dia 21 de maio, os museus administrados pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) participam da 21ª Semana de Museus, com o tema Museus, Sustentabilidade e Bem-estar. A celebração deste ano contará com a abertura da exposição Entreatos II - Frans Krajcberg Novas Aquisições, que reúne 13 obras do artista, fotógrafo e ambientalista polonês naturalizado brasileiro, Frans Krajcberg (1921-2017), que estarão à mostra na Galeria 3 do Museu de Arte Moderna, na sexta-feira (19), a partir de 18h.

Além disso, o Ipac criou um roteiro de museus com horários ampliados (todos os dias, das 10h às 18h e museus do Pelourinho até às 17h) que poderão ser visitados através de transporte circular gratuito que vai percorrer os museus do Centro Histórico de Salvador em direção ao Museu de Arte Moderna da Bahia, ao Museu de Arte da Bahia e ao Palacete das Artes.

Durante esse período, os museus permanecem como ponto de coleta de doações de alimentos não perecíveis, integrando a campanha Bahia Sem Fome, um dos programas prioritários do Governo do Estado da Bahia que visa alcançar cerca de 1,8 milhão de cidadãos baianos e baianas em situação de insegurança alimentar e nutricional.

“Krajcberg foi um dos primeiros artistas a cunhar essa expressão de sustentabilidade, ao tratar das emergências climáticas e das questões ambientais em geral e, por isso, será a nossa principal atração desta Semana na Bahia. Essa exposição é apenas uma das ações de preservação, conservação, institucionalização e promoção das obras de Krajcberg que realizaremos neste ano”, explica a diretora geral do Ipac, Luciana Mandelli.

Daniel Rangel, curador da exposição Entreatos II, explica que o MAM nunca teve uma obra de Krajcberg em seu acervo e agora receberá estes itens com diferentes suportes como esculturas, relevo de parede, pintura, desenho e fotografias. “Krajcberg fica entre o pós-moderno, pela busca da forma, e o contemporâneo, por ter se adiantado com temas como a ecologia e a sustentabilidade”, analisa Rangel.

Para Pola Ribeiro, diretor do Museu de Arte Moderna da Bahia, é muito potente inaugurarmos a exposição integrando oficialmente a 21ª Semana de Museus diante desta temática. “Com o valioso ativismo de Krajcberg, associando arte e a valorização do meio ambiente, teremos simultaneamente no MAM, exposições com Agnaldo dos Santos, J. Cunha, Rubem Valentim e a Coleção de Arte Popular Lina Bo Bardi, aliados a ações educativas permanentes, oficinas de arte, e residências artísticas e dar visibilidade à inventividade da Bahia”, analisa Ribeiro.

Em sua longa vida de 96 anos, Krajcberg recebeu centenas de reconhecimentos por sua trajetória e contribuições para a arte e o meio-ambiente, entre os quais a mais alta honraria de Paris (França), a Medalha Vermeil (2012), e o troféu de melhor escultor do Mundo pelo IV Grande Prêmio de Enku (Japão, 2015).

De acordo com Luciana, o acervo de obras de Krajcberg foi disputado historicamente por vários estados brasileiros e por outros países. “Tudo foi doado ao Estado da Bahia, pelo próprio artista ainda em vida, com escritura assinada em 2009 por ele e pelo então governador Jaques Wagner. Esta doação foi referendada posteriormente pela Justiça da Bahia, em 2022”, detalha a diretora.

Roteiro e Programação

A 21ª Semana de Museus propõe uma reflexão sobre a importância dos museus na promoção da saúde mental, educação ambiental e inclusão social. Os museus do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia estarão com programação variada e intensa, com exposições, oficinas, palestras, visitas mediadas, contação de história, dentre outras atividades com este tema. A programação completa está em: www.ipac.ba.gov.br