Ivete Sangalo posa ao lado de Gisele Bündchen em baile em Miami

Gisele Bündchen e Ivete Sangalo posaram juntas, neste sábado (20), durante um evento beneficente em Miami, nos Estados Unidos. O baile de gala foi organizado pela modelo e teve a cantora como atração musical.

A bailarina radicada nos Estados Unidos, Ingrid Silva, fez a apresentação da cerimônia que arrecada fundos para a BrazilFoundation, organização filantrópica que apoia projetos sustentáveis no Brasil.

"Gisele, foi tudo lindo! Uma alegria estar com você nessa noite de amor e consciência. Parabéns a todos da BrazilFoundation, equipe, voluntários e todos que colaboraram no leilão. Família juntinho, e Radames Venancio fazendo um show lindo comigo", escreveu Ivete após a apresentação.

A artista escolheu um look vermelho para o baile e outro preto para a apresentação. Já a modelo vestiu uma peça branca da estilista britânica Stella McCartney.

Antes da festa, Ivete havia explicado o motivo da viagem. "Estou em Miami a caminho da festa do amor e do bem: Gisele me fez o convite para cantar e com muito carinho aceitei, especialmente por ser uma noite tão importante", contou Ivete antes da festa.