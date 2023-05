Jaqueline Goes fala das práticas ESG quem impulsionam a ciência

A biomédica e doutora em patologia humana Jaqueline Goes, responsável por sequenciar o vírus da covid-19 no Brasil, foi uma das participantes do II Fórum ESG em Salvador na noite desta terça-feira (30). E ao contrário do que muitos pensam, a ciência está estritamente relacionada às práticas ESG do dia a dia. Seja na pesquisa ou na área de saúde pública.

Jaqueline ressalta que, pelo fato da ciência estar presente em absolutamente tudo o que fazemos, as práticas ESG acabam se tornando impulsionadoras da ciência para toda a população.

A biomédica ainda lembra que praticar saúde pública no Brasil requer entender e atuar nas áreas sociais e de governança, que se bem estruturadas melhoram a qualidade de vida da população.

Praticas

Um dos valores propostos pelas práticas de ESG, a responsabilidade social deve ser uma das prioridades das empresas que se propõem a atuar no ESG. Essa é a visão da biomédica Jaqueline Goes.

A pesquisadora ressaltou que as empresas devem ter um olhar social apurado em prol das comunidades de baixa renda, principalmente quando se fala da estrutura de saúde. Jaqueline explica que ter esse cuidado e investimento é uma das ações necessárias para preservar a saúde de quem mora nessas regiões

Veja participação da biomédica:

Leia também: Veja como foi o primeiro dia do Fórum ESG Salvador

O II Fórum ESG Salvador é um projeto realizado pelo Jornal Correio e Site Alô Alô Bahia com o patrocínio da Acelen, Aliança da Bahia, Ambev, Atlantic Nickel, BAMIN, Bracell, CCR Metrô, Contermas, Deloitte, Grupo Luiz Mendonça - Bravo Caminhões e AuraBrasil, Jacobina Mineração, Leroy Merlin, Moura Dubeux, Sotero Ambiental, Socializa, Suzano e Unipar; apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, SEBRAE, SENAI CIMATEC e Instituto ACM; apoio do Banco Master, Larco Petróleo, Sabin, Senac e Wilson Sons e parceria do Fera Palace Hotel, Happy Tour, Hiperideal, Luzbel, Multimídia, Ticket Maker, Uranus2, Vini Figueira Gastronomia e Zum Brazil Eventos.