José Loreto sobe em trio de Ivete para gravar cena de novela

O ator José Loreto subiu no trio elétrico Pipoca da Ivete para gravar uma cena da novela das 7, Vai na Fé, da TV Globo. O intérprete de Lui Lorenzo, cantor pop da trama, estava vestido com figurino do personagem e cantou duas músicas com a musa baiana. As cenas foram transmitidas ao vivo pela TV Bahia.

A música escolhida para a dupla cantar pela primeira vez junta foi "Não Precisa Mudar". A cena será transmitida na novela. Em seguida, o astro da novela cantou Pool Party do Lui, música do personagem de Loreto. O ator chegou a Salvador na quarta-feira para ensaiar com a banda de Ivete Sangalo.

Foto: Divulgação

"Cantar com Ivete Sangalo no carnaval de Salvador está sendo uma oportunidade incrível, tanto para mim quanto para o personagem. Vou viver a folia de uma forma ímpar! Tenho me empenhado muito para fazer o Lui Lorenzo de uma maneira diferente, um cantor com uma personalidade própria mas construído como uma colcha de retalhos, com inspirações de vários artistas", disse o ator ao Gshow.

Na trama, Lui Lorenzo acabou de voltar de uma turnê por cidades da Bahia.

