Jovem desparecido após receber ligação é encontrado morto na Bahia

A Polícia Civil investiga a morte de Matheus Lima Dias, de 22 anos, que desapareceu na noite de terça-feira (6), em Jacobina, no norte baiano. O corpo dele foi localizado no município de Morro do Chapéu na quarta-feira (7), mas só foi identificado pela família nesta sexta-feira (9).

Ainda sem saber da morte do irmão, Jerry Araújo gravou um vídeo informando o desaparecimento de Matheus e pedindo ajuda da população para encontrá-lo. Ele contou que o jovem estava em casa com uma pessoa, no bairro Inocoop, quando recebeu uma ligação e saiu.

Imagens de câmeras de segurança mostram a vítima aguardando do lado de fora por um tempo e entrando em um carro desconhecido que chega ao local.

Ainda de acordo com o irmão, Matheus alegou que iria ajudar uma pessoa e saiu de casa sem os documentos. Jerry pontuou ainda que a vítima não tinha o hábito de sair sem avisar.

Desde então, a família ficou em desespero sem notícias de Matheus. Após divulgar o vídeo nas redes sociais, os familiares reconheceram o corpo que havia sido localizado em entre os povoados de Pé do Morro e Riacho Fundo, em Morro do Chapéu.

O corpo de Matheus foi enterrado na manhã deste sábado (10), no Cemitério Campo Santo, na Estrada do Pau Ferro, em Jacobina.

Segundo a Polícia Civil, a delegacia de Jacobina apurava o desaparecimento de Matheus desde a quarta-feira (7). A princípio, a delegacia de Irecê ficará a cargo das investigações do homicídio.