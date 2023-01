Justiça da Espanha ordena prisão preventiva de Daniel Alves

A Justiça da Espanha determinou, nesta sexta-feira (20), a prisão preventiva e sem fiança para o jogador Daniel Alves, acusado de assédio sexual. A decisão vem após um pedido do Ministério Público do país, e foi acatada pela juíza Maria Concepción Canton Martín, do Juizado de Instrução 15 de Barcelona

O lateral-direito, de 39 anos, foi detido no início do dia, quando dava o depoimento em uma delegacia de Barcelona. Na sequência, Alves saiu de lá já detido em uma viatura da polícia, que colocou o jogador à disposição judicial. Ele chegou ao tribunal algemado e esperou o resultado do julgamento em uma cela com outros detidos.

"O Juizado de Instrução 15 de Barcelona recebeu hoje, como detido, o jogador Dani Alves, denunciado por uma mulher por um suposto delito de agressão sexual por fatos supostamente ocorridos em uma discoteca de Barcelona no mês passado de dezembro. A magistrada concordou com a PRISÃO PROVISÓRIA comunicada e sem fiança por uma causa aberta por delito de agressão sexual", diz a nota emitida pelo tribunal.

Daniel Alves é suspeito de ter cometido assédio sexual contra uma mulher numa casa noturna de Barcelona, no fim de dezembro. Ele nega a acusação.

À TV Globo, a equipe do jogador baiano disse que ele foi para a Espanha do México - onde atualmente defende o Pumas - após o falecimento da sogra, e que aproveitou a viagem para fazer o depoimento, por vontade própria. Ele tem passagem marcada de volta para o México e esperava regressar ao país nesta sexta-feira (20).

A acusação

O caso teria acontecido na madrugada do dia 30 de dezembro, quando Daniel e amigos foram à discoteca Sutton de Barcelona. De acordo com a imprensa espanhola, câmeras do estabelecimento mostram que Dani Alves e uma garota vão ao banheiro que era unissex - ou seja, de uso para homens e mulheres.

Segundo a emissora catalã Antena3, cerca de 47 segundos depois, o jogador deixa o local. A jovem sai depois e tem uma certa crise de ansiedade. Ela começa a chorar, é amparada pelas amigas e relata ter sido assediada sexualmente pelo atleta.

De acordo com o jornal espanhol ABC, a vítima declara que Alves teria colocado a mão por dentro de sua roupa.

A equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia catalã, que colheu depoimento da mulher no mesmo dia. Ela preferiu não denunciar o jogador no momento. Isso só ocorreu no dia 4 de janeiro, quando a investigação foi iniciada. Daniel Alves foi embora do local antes da chegada dos policiais.

Em entrevista recente, o brasileiro negou a acusação. "Primeiramente, gostaria de desmentir tudo. Eu estive nesse lugar (casa noturna), com mais gente, aproveitando. Todo mundo que me conhece sabe que eu adoro dançar. Eu estava aproveitando, mas sem invadir o espaço dos demais. Sempre respeitando o entorno", afirmou Daniel Alves em entrevista ao programa Y Ahora Sonsoles, do canal espanhol Antena 3.

"Quando você decide ir ao banheiro não precisa perguntar quem está lá também. Sinto muito mas não sei quem é esta senhorita. Não sei seu nome, não a conheço, nunca a vi antes na vida", declarou o jogador.