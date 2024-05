PALAVRA DO TREINADOR

Léo Condé reconhece momento ruim do Vitória no Brasileirão: ‘O Vitória está reaprendendo a jogar a Série A'

Técnico rubro-negro analisou a derrota por 3x1 para o São Paulo

Da Redação

Publicado em 5 de maio de 2024 às 21:17

Janderson entre os titulares do Vitória pela primeira vez no Brasileirão, diante do São Paulo Crédito: ARISSON MARINHO / CORREIO

O Vitória lamentou a terceira derrota no Brasileirão. Depois de perder para Palmeiras e Cruzeiro, o rubro-negro sofreu novo tropeço, dessa vez diante do São Paulo, por 3x1, na tarde deste domingo (5), no Barradão. O único ponto conquistado na competição foi no empate com o rival Bahia.

Após o apito final do duelo com o tricolor paulista, o técnico Léo Condé avaliou mais um resultado adverso no torneio nacional. O rubro-negro jogou com um atleta a menos durante quase toda a partida, pois o zagueiro Wagner Leonardo foi expulso aos seis minutos do primeiro tempo.

“Derrota dura, campeonato difícil, pesado, onde tinha importância fazer o dever de casa. Foi um dia que tinha tudo para dar certo, a gente estava bem estruturado, com condição de fazer jogo estruturado. E expulsão com quatro, cinco minutos, atrapalha. E aí você tem que tomar decisão rápida. A gente conseguiu manter a equipe estruturada, fez duas linhas de quatro, com Janderson solto na frente. E estava suportando bem a pressão do São Paulo. Talvez um pouco mais de capricho no contra-ataque. Dentro do que a gente diagnosticou no jogo imaginava de fazer mudanças no intervalo, de posicionamento e mudança de atleta. Infelizmente tomamos o gol aos 45 minutos do primeiro tempo”, analisou Léo Condé.

“Voltamos para o segundo tempo bem, pressionamos os jogadores do São Paulo, conseguimos empatar, mas sofremos o segundo gol rápido. E com um jogador a menos contra uma equipe contra o São Paulo atrapalhou bastante. Ainda tivemos lance bom com Lucas Esteves, que poderia ter empatado o jogo. Mas no final acusou o desgaste, jogamos no meio de semana. O São Paulo conseguiu poupar o time”, completou o treinador.

Luciano, duas vezes, e Ferraresi marcaram os gols do São Paulo. Willian Oliveira descontou. Com o resultado, o Vitória segue na zona de rebaixamento da Série A, na 18ª posição, à frente apenas de Atlético-GO e Cuiabá.

"A gente lamenta. Início de campeonato preocupante. Temos feito jogos equilibrados, com exceção do Cruzeiro que foi abaixo. Começamos com pontuação bem abaixo do que precisava. O Vitória está reaprendendo a jogar a Série A. São cinco anos longe da competição. A gente passou por momento de transformação do grupo, está todo mundo se ajustando. Os resultados têm sido ruins. Em termo de performance fomos abaixo do Cruzeiro. Mas nos outros jogos tiveram situações que atrapalharam. A gente teve um início muito complicado”.

O técnico também falou como se sente no cargo diante do momento ruim que o clube enfrenta dentro das quatro linhas. "Se caso a diretoria pensar alguma coisa de agora para frente, não sou eu que tenho que responder. É o Fábio (Mota, presidente). Hoje a gente está muito incomodado com os resultados de início de Brasileiro", disse.

Léo Condé também comentou a expulsão de Wagner Leonardo. A arbitragem apontou uma cotovelada em Calleri e aplicou o cartão vermelho. “Realmente atrapalhou. É um cara tranquilo, do bem. O lance não está muito claro pelo que eu vi. Vai fazer muita falta, é um dos principais jogadores da nossa equipe. O Reynaldo entrou bem no jogo”, afirmou.