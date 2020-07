Liniker e Xênia França cantam com Milton Nascimento

As cantoras Liniker e Xênia França se reúnem com Milton Nascimento para cantar sucessos do mineiro numa live especial nesta sexta (31), às 20h30, que será transmitida no canal do YouTube da Mastercard e também nos canais dos artistas, além do Multishow.

A apresentação tem o objetivo de angariar doações de pratos de comida para o movimento Faça Parte: Comece o que não tem Preço, iniciativa que tem como objetivo doar pelo menos 2 milhões de refeições para comunidades carentes.

A baiana Xênia França afirma que é uma honra cantar os clássicos de Milton Nascimento. “Ele é patrimônio histórico, cultural e imaterial do universo. Eu sinto que estar com ele é o mais perto que posso chegar de Deus”, afirma Xênia França.

Durante a live, um QR Code ficará disponível na tela, para que o público também possa fazer doações. Cada real doado será revertido em um prato de comida para a ONG Ação da Cidadania, que destinará as refeições para os mais afetados pela pandemia.

“A segunda Live do projeto tem foco na genialidade da obra composta por Milton Nascimento e algumas canções que, como intérprete, ele imortalizou. Um encontro que, só por sua existência, aborda diversidade e pluralidade humana”, detalha o produtor Zé Ricardo. Já foram arrecadados 1,5 milhões de pratos.