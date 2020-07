Livro reúne 50 textos jornalísticos de Gabriel García Márquez

Talvez o colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014) nunca tenha atentado para a expressão “jornalismo literário” e é bem provável que ele nunca tenha escrito sequer um parágrafo com a pretensão de enquadrar sua produção jornalística nesse gênero. E justamente por não ter essa pretensão é que ele produziu reportagens de texto tão fluido e agradável que dava ao seu leitor a sensação de estar lendo um de seus romances.

Agora, uma preciosa amostra dos textos jornalísticos de um dos maiores escritores de todos os tempos está reunida em O Escândalo do Século (Record/350 págs./R$ 60). A publicação apresenta 50 artigos de Gabo veiculados entre 1950 e 1984 em diversos jornais e revistas.

Um deles dá título à compilação e foi publicado no El Espectador, de Bogotá, em 1955, quando o autor tinha 28 anos. Na série de reportagens, García Márquez narra o caso de Wilma Montesi, uma jovem de 21 anos, filha de um carpinteiro em Roma, que foi encontrada morta, por afogamento - evidências indicavam assassinato e envolviam o filho do chanceler italiano.

Há também espaço para histórias sobre assuntos aparentemente corriqueiros, como o do bebê mordido por um cachorro acometido por raiva. Mas Gabo transforma o caso numa saga, ao relatar os esforços internacionais para salvar o menino que precisava de um soro difícil de encontrar e que chegou a ele em 12 horas. Há ainda crônicas sobre o tráfico de mulheres de Paris para a América Latina, além dos apontamentos sobre Fidel Castro ou João Paulo II. Ou o cerco político de 1978 do Palácio Nacional da Nicarágua pelos sandinistas.

Buendía

O fãs do escritor vão se deliciar com a matéria A Casa dos Buendía, em que aparece pela primeira vez a família que protagonizaria anos depois o mais célebre romance de Gabo, Cem Anos de Solidão. Assim começa o texto: “Quando Aureliano Buendía regressou à povoação, a guerra civil tinha terminado. Talvez ao velho coronel, nada restasse da áspera peregrinação. Restava-lhe apenas o título militar e uma vaga inconsciência do seu desastre”.

A introdução do jornalista americano John Lee Anderson, editor da revista The New Yorker - a bíblia do jornalismo literário -, dá uma ideia da relação que o colombiano tinha com o jornalismo: “Afora tudo isto, Gabo foi jornalista; o jornalismo foi de certa maneira o seu primeiro amor e, como todos os primeiros amores, o mais duradouro. Esta profissão proporcionou-lhe o primeiro sustento como escritor, coisa que ele recordou sempre; a sua admiração pelo jornalismo chegou ao ponto de proclamar em certa ocasião, com a sua generosidade característica, que era 'o melhor ofício do mundo'”.

García Márquez começou a atuar como jornalista em 1948, no jornal El Universal, da cidade de Cartagena, antes mesmo de se formar em direito. Dali, foi para o El Heraldo, de Barranquilla, onde assinava uma coluna sob o pseudônimo Septimus.

No jornal El Espectador, trabalhou também como crítico de cinema e naquela mesma publicação escreveu uma reportagem que daria origem ao livro Relato de um Náufrago, de 1970. Gabo identificava-se tanto com o jornalismo que declarou: “Eu não quero ser lembrado por Cem Anos de Solidão, nem pelo Prêmio Nobel, mas pelos jornais.”

Livro O Escândalo do Século

Autor Gabriel García Márquez

Tradução Joel Silveira, Léo Schlafman e Remy Gorga

Preço R$ 60 | 350 págs.

Editora Record





Livro-reportagens de García Márquez



Relato de Um Náufrago (1970) A história de Luís Alexandre Velasco, sobrevivente de um naufrágio em 1958 na Colômbia. García Márquez conta como Velasco foi sequestrado pelas autoridades e colocado em um hospital naval. O livro surgiu depois de mais de 100 horas de conversa com o biografado.

A Aventura de Miguel Littin Clandestino no Chile (1986) O escritor conversou com o cineasta Miguel Littín, um dos cinco mil exilados pelo regime militar chileno. Em dez capítulos, Gabo mostra como Littín voltou ao Chile clandestinamente em 1985, para mostrar como estava seu país depois de 12 anos de ditadura.

Notícia de um Sequestro (1986) Garcia Márquez fez uma pesquisa minuciosa antes de escrever este livro, colhendo depoimentos de dezenas de pessoas sequestradas na Colômbia em 1990, como consequência da guerra do tráfico. Uma das pessoas sequestradas é uma amiga próxima do escritor.