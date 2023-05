Lugar de mãe é no restaurante

Raro é o chef que não cita a mãe como sua maior inspiração na cozinha. A maioria deles deram os primeiros passos na gastronomia vendo e assistindo suas mães preparando uma receita. Vai lá que os tempos mudaram, que novos hábitos foram criados, mas uma coisa é certa, filho não abre mão de celebrar o Dia das Mães ao lado da sua musa maior.

Mesmo quando os novos tempos não exigem mais que elas vão pra cozinha nesta data. Muitos preferem poupá-las da trabalheira e levá-las para um restaurante. Foi para estes que selecionamos uma lista de restaurantes que estarão de portas abertas nesse domingo (14) para receber as rainhas. Então, faz logo o convite e escolha o endereço que melhor convém para ela para desfrutar deste dia carregado de amor e sabor;

O Almacen Pepe preparou um menu especial na área Gourmet da unidade Horto Florestal. Com assinatura do chef Yuri Alvares, o cardápio traz como entradas Gambas al Ajillo e Filé Aperitivo. Já para o prato principal, a Paella Marinera, a Paella Valenciana e o Callos dão o sabor típico do Domingo Espanhol, e o Filé Mignon ao Molho de Jabuticaba com Aligot de aipim e mini salada traz o toque contemporâneo.

O chef Ícaro Rosa, do Jiló, aposta na comida afetiva da mãe que inspirou o Rosbife da mãe, servido com maionese de mostarda, cebola crocante e farofa de pão. Já o Carvão criou três pratos para o dia que serão depois incluídos no cardápio fixo da casa: Assados do Mar: polvo, camarão, lula e robalo com três acompanhamentos à escolha do cliente; Portehouse, corte de parte de chorizo e filé mignon, com 900g, e com 3 acompanhamentos à escolha. Outra opção é o Ossobuco braseado com saladinha ácida.

Tem ainda o Allê Varanda Bar, no Carmo; Boteco Portugês, Jiló, Vini Mar, Vini Gastronomia, Orí, Omí, La Pasta Gialla, Amado e muitas outras opções a escolher. A todas as mães, em especial a minha, um Feliz Dia das Mães.



Algumas dicas do que pedir e serviço



Almacen Pepe

Paella Valenciana

@almacenpepe Av. Santa Luzia, 985 - Horto Floresta – Tel (71) 981736847



Allê Varanda Bar

Drink Paixão Selvagem: Chandon Passion, pitaya, água de coco e espuma de gengibre

@allevarandabar Largo de Santo Antônio, nº 01 – Santo Antônio Além do Carmo – Tel. 71 98153 0133

Bella Napoli

Filé à parmegiana

@bellanapolibahia Alameda das Espatódeas, 491, Caminho das Árvores Tel. 3354 1962



Boteco Português

Polvo à Lagareiro é um dos mais pedidos da casa

@botecoportugues Rua Borges dos Reis, 16, Rio Vermelho Tel. 71 3565 0599



Bistrô das Artes

Sobremesa Bolinho de Estudante com Sorvete de Coco e praliné de Amendoim

@bistrodasartescarmo Rua do Carmo, S/N – Carmo



Jiló

Rosbife da mãe do chef Ícaro Rosa, servido com maionese de mostarda, cebola crocante e farofa de pão

@jilosalvador Alameda Salerno, 49, Pituba

La Pasta Gialla

Burrata Assada com ragu de filé de costela

@lapastagiallassa Rua São Paulo, 488, Pituba – Tel 71 99609 5362



Larribistrô

Ceviche de Caju, com ou sem camarões (leva batata doce, cebola roxa, manga, cítricos e tempero da casa)

@larribistrô Ladeira da Barra, 401 – Barra – Tel. 71 99972 1122

Oriente Fast

Combinado Tradicional (15 ou 30 peças, com sashimis, sushis, Shake Maki, Califórnia e Shake Roll)

@orientfast Rua Guedes Cabral, 46, Pituba – Tel. 71 3022 0011

Ori

Black angus com gnocchi selado e creme de queijo

@orisalvador Avenida Santa Luzia, 656, Horto – Tel. 71 98890 8357



Amado

Galinhada de pato

@restauranteamado Rua Lafayete Coutinho, 660, Contorno Tel. 71 99231 4660



Carvão

@restaurantecarvao Rua Prof, Sabino Silva, nº 5, Jardim Apipema – tel. 71 99632 8682



Fasano

@fasano Praça Castro Alves, Centro







Lafayette

@restaurantelafayette Bahia Marina, Contorno – Tel. 71 3321 4637

Macelleria Quitéria

@macelleria.quiteria Bahia Marina, Contorno

Silva

@silvacozinha Rua da Paciência, 295, Rio Vermelho – Tel. 71 98383 3553



Vini Mar

@vinifigueiramar Rua Paciência, s/n, Rio Vermelho – Tel. 71 99961 5609