Marta iguala Klose como maior artilheira da história da Copa

Marta estabeleceu nesta terça-feira (13) mais um recorde na carreira. Ao abrir o placar para o Brasil contra a Austrália a camisa 10 da Seleção chegou a 16 gols na Copa do Mundo, igualando o alemão Miroslav Klose como maior artilheira da história do Mundial – seja no masculino ou no feminino.

O gol saiu aos 26 minutos do 1º tempo, de pênalti. Marta comemorou mostrando um símbolo na sua chuteira – a bandeira do movimento pela igualdade de gênero.

“Mais um (recorde na carreira), né? É isso, mais uma igualdade para todas nós, mulheres. Não se vocês perceberam (a comemoração com o símbolo). É que eu não gosto muito de falar sobre isso, só de mostrar. Então deixa que a imagem possa falar por si só”, disse.

A camisa 10 conquistou outro recorde: é a primeira jogadora a marcar em cinco edições da Copa. Seis vezes melhor do mundo, Marta estreou nos Mundiais em 2003 e participou também das de 2007, 2011 e 2015, sempre marcando gols.

Marta já era a maior artilheira isolada da história da Copa do Mundo feminina, com 15 gols, à frente da alemã Birgit Prinz e da norte-americana Abby Wambach. Entre brasileiros ela estava empatada com Ronaldo, também autor de 15 gols em Mundiais.

O Brasil acabou perdendo de virada, por 3x2. Marta, que não jogou na estreia contra a Jamaica por lesão, acabou substituída no intervalo. Além dela, Formiga e Cristiane deixaram o campo.

Segundo a própria Marta, a substituição foi para poupá-la: “Saí porque estou voltando agora de lesão e fiquei sem jogar por um bom tempo. No meu ponto de vista eu preferia que uma atleta com todo gás, a 100%, entrasse naquele momento para ajudar a equipe. Então foi uma mistura de sentimento com razão”.

A camisa 10 reclamou muito do pênalti não marcado em Andressa Alves, nos acréscimos do jogo, e no qual a árbitra não recorreu ao assistente de vídeo.

“Muito triste. Tem que partir mais das meninas dentro de campo, de pressionar a árbitra. Mas acho que aconteceu tudo tão rápido que algumas meninas não viram. A Andressa, muito focada e sem querer gastar tempo, acabou deixando passar. Só que isso não pode acontecer. Se tem a tecnologia, ela tem que favorecer os dois lados. Hoje só prejudicou a gente”, comentou.