Milan leva hat-trick do Lille e Ibra insinua 'loucura' do técnico

Com três gols do turco Yusuf Yazici, o Lille surpreendeu o Milan, em pleno Estádio San Siro, em Milão, e venceu, por 3x0, em duelo válido pela terceira rodada do Grupo H da Liga Europa Com o resultado, os franceses assumiram a liderança da chave, com seis pontos, um a mais que os italianos.

Cada gol de Yazici foi de um jeito. O primeiro saiu em segura cobrança de pênalti, enquanto o segundo foi em um chute de fora da área, com ajuda do "morrinho artilheiro". O último gol foi o mais bonito, fruto de um belo contra-ataque. Jonathan David fez ótima assistência.

Ao ser substituído pelo técnico Stefano Pioli, aos 17 minutos do segundo tempo, quando o placar já de 3x0 para o Lille, o polêmico atacante sueco Zlatan Ibrahimovic fez gestos como se o treinador fosse louco.

No outro jogo do grupo, o Sparta Praga bateu o Celtic, na Escócia, por 3 a 1, também com um hat-trick de Lukas Julis e outro de Ladislav Krejci. Os checos somaram os três primeiros pontos e deixaram a lanterna para os escoceses, que só têm um.

No Grupo B, em Londres, o Arsenal só teve problemas na primeira etapa diante do Molde. O time norueguês abriu a contagem, com Ellingsen, com um chute de longe. Os ingleses só empataram aos 45, graças a um gol contra de Haugen.

O segundo tempo começou da mesma forma: com um gol contra do Molde. Desta vez, marcado por Sinyan, aos 17 minutos, na ânsia de cortar um cruzamento da direita. Em vantagem, o Arsenal encontrou mais espaços para jogar e com tranquilidade aumentou a vantagem sem problemas.

Aos 25, Pepe acertou bonito chute de primeira, ao pegar cruzamento da esquerda. Aos 43, Willock completou uma jogada de todo o setor defensivo: 4x1.

Com a vitória, o Arsenal mantém os 100% de aproveitamento e chega aos nove pontos na liderança da chave, enquanto o Molde soma seis. No outro jogo do grupo, o Rapid Viena ganhou por 4x3 do Dundalk, somou os primeiros três pontos e deixou o rival ainda sem ponto ganho

Outros resultados:

Young Boys 3 x 0 CSKA Sofia

Leicester 4 x 0 Braga

Zorya 1 x 4 AEK

Villarreal 4 x 0 Maccabi

Royal Antuérpia 0 x 1 LASK

Dinamo Zagreb 1 x 0 Wolfsberger

Feyenoord 3 x 1 CSKA Moscou

FK Crvena Zvezda 2 x 1 Gent

Hoffenheim 5 x 0 Slovan Liberec