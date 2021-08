Morador morreu em Araçatuba após tentar filmar ação de quadrilha, diz capitão

O ataque a agências bancárias no centro de Araçatuba deixou três mortos e levou pânico à cidade do interior paulista na madrugada desta segunda-feira, 30. Durante a ação, a quadrilha fez moradores reféns e espalhou explosivos pelas ruas - um deles atingiu um morador, que passava pelo local de bicicleta, e teve a perna amputada. Moradores da cidade tiveram de esperar pela varredura de explosivos para sair de casa.

Não se sabe ainda o número exato de feridos, mas há relatos de pessoas que deram entrada no Pronto-Socorro Municipal com ferimentos provenientes de arma de fogo. Dois suspeitos foram detidos.

Em vídeo divulgação nas redes sociais, é possível ver alguns reféns amarrados em dois veículos durante a fuga dos assaltantes. pic.twitter.com/bNlFkknQFU — O POVO (@opovo) August 30, 2021

Com o objetivo de isolar a cidade, os bandidos incendiaram veículos em pontes de acesso, em uma praça do pedágio e também no centro do município. Por causa do espalhamento de explosivos pelas ruas, as autoridades recomendam aos moradores não saírem de casa e comunicarem à polícia sobre qualquer artefato estranho

De acordo com o capitão Alexandre Guedes, do comando da Polícia Militar paulista, uma das vítimas fatais é um morador da cidade. Ele havia deixado a mulher no trabalho e voltou para a região central, onde ficam as agências, para filmar a ação dos criminosos. Ele foi morto a tiros pelos bandidos. Outro dos mortos é um suspeito, que teria resistido à abordagem dos policiais na zona rural. Guedes ainda não tinha informações sobre a terceira vítima - se seria um refém ou um criminoso.