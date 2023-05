Motorista de app é sequestrado na Bahia; vítima foi encontrada com mãos amarradas

Um motorista de transporte por aplicativo foi vítima de sequestro enquanto trabalhava na região de Feira de Santana, na noite de domingo (21).

Após o sequestro, a vítima foi abandonada às margens da BR-101, na localidade conhecida como Mercês, zona rural de São Gonçalo dos Campos. Ele foi encontrado com as mãos amarradas e com um ferimento na cabeça.

Policiais militares da 67ª CIPM foram acionados na madrugada de domingo para verificar a ocorrência. Ao chegarem, os militares constataram o fato.

O homem foi encaminhado para o Hospital Geral Clériston Andrade. Não há detalhes sobre seu estado de saúde.

A autoria do crime será investigada pela Polícia Civil.