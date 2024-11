ENCONTRO EMOCIONANTE

Jovem autista que fugiu do Espírito Santo consegue conhecer Léo Santana

Encontro aconteceu antes do show do cantor no Afropunk

Amanda Palma

Publicado em 10 de novembro de 2024 às 11:20

Wanderson Carvalho realizou o sonho de conhecer Léo Santana Crédito: Reprodução/Instagram

O jovem autista de 23 anos que havia fugido do Espírito Santo para Salvador com o objetivo de conhecer Léo Santana finalmente encontrou com seu ídolo. O jovem conheceu o cantor na noite deste sábado (9), no Festival Afropunk Brasil 2024, no Parque de Exposições.

O encontro foi mediado pela Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP). Léo compartilhou o momento no seu Instagram. "Ainda ficou impactado em como a minha música chega na vida das pessoas", disse o cantor, que aconselhou o jovem Wanderson Carvalho a não fugir mais.

O cantor revelou ainda que o jovem vendeu paçocas para conseguir comprar a passagem para vir a Salvador.